Похожую на щучанскую чиновницу девушку поддержали в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель психологического центра «Феникс», практикующий психолог в Кургане Татьяна Федосимова поддержала танцующую девушку, похожую на чиновницу администрации Щучанского округа. Об этом психолог написала в комментариях в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

«Она одета. Она не прикасается к интимным местам. Да, движения эротичные. Да, тело на любителя. Но вообще-то это танец! Ничего больше. И неплохо она двигается, между прочим», — отметила психолог. Федосимова предположила, что ролик снят до того, как девушку назначили на должность заместителя главы округа. О каком именно заместителе идет речь, не уточняется.

По мнению комментатора Елены Киселевой, лица, занимающие государственные или муниципальные должности, должны соблюдать свод правил по поведению в соцсетях. Однако не все с ней согласны. «Может, она хороший специалист и работник. Кому какая разница, что она делает в свободное от работы время», — пишет другая пользовательница Елена Сергеева.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники администрации Щучанского округа и жители обсуждают видео танцующей женщины из Tik-Tok. По словам источников URA.RU, близких к муниципальной политике, девушка похожа на одну из заместительниц главы округа. В администрации округа на запрос пока не ответили, в пресс-службе правительства области сообщили, что к ним данное видео не поступало.

Курганский психолог поддержала женщину из видео Фото: скриншот соцсеть «ВКонтакте»

Некоторые пользователи считают, что муниципальные служащие должны соблюдать этикет в соцсетях Фото: скриншот соцсеть «ВКонтакте»

Другие уверены, что в свободное от работы время любой человек может заниматься своим хобби Фото: скриншот соцсеть «ВКонтакте»