01 марта 2023

Курганский психолог вступилась за танцующую девушку, похожую на чиновницу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с ректором Курганского государственного университета Дубив Надеждой. Курган, документы, женские руки, руки
Похожую на щучанскую чиновницу девушку поддержали в соцсетях Фото:

Руководитель психологического центра «Феникс», практикующий психолог в Кургане Татьяна Федосимова поддержала танцующую девушку, похожую на чиновницу администрации Щучанского округа. Об этом психолог написала в комментариях в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

«Она одета. Она не прикасается к интимным местам. Да, движения эротичные. Да, тело на любителя. Но вообще-то это танец! Ничего больше. И неплохо она двигается, между прочим», — отметила психолог. Федосимова предположила, что ролик снят до того, как девушку назначили на должность заместителя главы округа. О каком именно заместителе идет речь, не уточняется.

По мнению комментатора Елены Киселевой, лица, занимающие государственные или муниципальные должности, должны соблюдать свод правил по поведению в соцсетях. Однако не все с ней согласны. «Может, она хороший специалист и работник. Кому какая разница, что она делает в свободное от работы время», — пишет другая пользовательница Елена Сергеева.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники администрации Щучанского округа и жители обсуждают видео танцующей женщины из Tik-Tok. По словам источников URA.RU, близких к муниципальной политике, девушка похожа на одну из заместительниц главы округа. В администрации округа на запрос пока не ответили, в пресс-службе правительства области сообщили, что к ним данное видео не поступало.

Курганский психолог поддержала женщину из видео
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Некоторые пользователи считают, что муниципальные служащие должны соблюдать этикет в соцсетях
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Другие уверены, что в свободное от работы время любой человек может заниматься своим хобби
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Руководитель психологического центра «Феникс», практикующий психолог в Кургане Татьяна Федосимова поддержала танцующую девушку, похожую на чиновницу администрации Щучанского округа. Об этом психолог написала в комментариях в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте». «Она одета. Она не прикасается к интимным местам. Да, движения эротичные. Да, тело на любителя. Но вообще-то это танец! Ничего больше. И неплохо она двигается, между прочим», — отметила психолог. Федосимова предположила, что ролик снят до того, как девушку назначили на должность заместителя главы округа. О каком именно заместителе идет речь, не уточняется. По мнению комментатора Елены Киселевой, лица, занимающие государственные или муниципальные должности, должны соблюдать свод правил по поведению в соцсетях. Однако не все с ней согласны. «Может, она хороший специалист и работник. Кому какая разница, что она делает в свободное от работы время», — пишет другая пользовательница Елена Сергеева. Ранее URA.RU писало, что сотрудники администрации Щучанского округа и жители обсуждают видео танцующей женщины из Tik-Tok. По словам источников URA.RU, близких к муниципальной политике, девушка похожа на одну из заместительниц главы округа. В администрации округа на запрос пока не ответили, в пресс-службе правительства области сообщили, что к ним данное видео не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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