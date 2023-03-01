Мэрия Кургана ищет инвестора с 50 млн для строительства танцевального центра

Власти Кургана планируют строительство молодежного танцевального центра в Заозерном, на базе которого планируется создать порядка 30 рабочих мест. Предложение для потенциальных инвесторов размещено на сайте департамента экономического развития.
«Строительство молодежного танцевального центра в современном креативном стиле. Направления работы центра развлекательное (организация и проведение дискотек, тематических вечеринок, живых выступлений и фестивалей), обучающее (открытие танцевальной студии)», — указано на сайте.
Преимущество проекта — в низком уровне конкуренции в данном сегменте рынка и в популярности танцевальной культуры у курганцев. Земельный участок площадью 5354 квадратных метра, предположительно, будет выделен недалеко от Ледового дворца.
Ранее URA.RU писало, что ЗАО «Курганстальмост» согласилось строить проблемный бассейн. Стоимость контракта составляет более 242 миллионов рублей.
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