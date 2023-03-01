Мэрия Кургана ищет инвестора с 50 млн для строительства танцевального центра

02 марта 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

В районе Кургана построят новый молодежный центр Фото: Александр Кадников © URA.RU Власти Кургана планируют строительство молодежного танцевального центра в Заозерном, на базе которого планируется создать порядка 30 рабочих мест. Предложение для потенциальных инвесторов размещено на сайте департамента экономического развития. «Строительство молодежного танцевального центра в современном креативном стиле. Направления работы центра развлекательное (организация и проведение дискотек, тематических вечеринок, живых выступлений и фестивалей), обучающее (открытие танцевальной студии)», — указано на сайте. Преимущество проекта — в низком уровне конкуренции в данном сегменте рынка и в популярности танцевальной культуры у курганцев. Земельный участок площадью 5354 квадратных метра, предположительно, будет выделен недалеко от Ледового дворца. Ранее URA.RU писало, что ЗАО «Курганстальмост» согласилось строить проблемный бассейн. Стоимость контракта составляет более 242 миллионов рублей.

Власти Кургана планируют строительство молодежного танцевального центра в Заозерном, на базе которого планируется создать порядка 30 рабочих мест. Предложение для потенциальных инвесторов размещено на сайте департамента экономического развития. «Строительство молодежного танцевального центра в современном креативном стиле. Направления работы центра развлекательное (организация и проведение дискотек, тематических вечеринок, живых выступлений и фестивалей), обучающее (открытие танцевальной студии)», — указано на сайте. Преимущество проекта — в низком уровне конкуренции в данном сегменте рынка и в популярности танцевальной культуры у курганцев. Земельный участок площадью 5354 квадратных метра, предположительно, будет выделен недалеко от Ледового дворца. Ранее URA.RU писало, что ЗАО «Курганстальмост» согласилось строить проблемный бассейн. Стоимость контракта составляет более 242 миллионов рублей.