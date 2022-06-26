Курганский завод согласился строить проблемный бассейн

«Курганстальмост» будет строить бассейн в Кургане Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Строительством проблемного бассейна в Заозерном районе Кургана займется местная компания. Подрядчиком выступит предприятие ЗАО «Курганстальмост». Стоимость контракта более 242 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Наименование предмета электронного аукциона: выполнение работ по строительству спортивного объекта «Бассейн ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет». <…> Победителем электронного аукциона признается единственный участник закупки №1 — ЗАО «Курганстальмост». Заявка соответствует требованиям. Начальная (максимальная) цена контракта: 242 230 500,00 рублей», — говорится в протоколе подведения итогов определения подрядчика. Согласно проекту контракта, бассейн должны построить до 31 июля 2023 года. Планируется, что он он будет состоять из шести дорожек, длина чаши бассейна — 25 метров. Максимальная глубина составит около двух метров.

Ранее URA.RU писало, что контракт на строительство бассейна в Кургане был заключен в конце прошлого года. Найти подрядчика вузу удалось только с третьей попытки. Им стала питерская компания ООО «Стройиндустрия». Строительство нового спортобъекта должны были завершить до 29 октября 2022 года, однако подрядчик так и не приступил к исполнению обязанностей. Сначала стройка затягивалась из-за поиска замены импортного оборудования. После губернатор Вадим Шумков пояснял, что строительство бассейна откладывалось из-за роста цен на стройматериалы. По словам главы региона, подрядчик запрашивал перерасчет сметы. В итоге КГУ расторг контракт с застройщиком и заставил подрядную организацию заплатить штраф более одного миллиона рублей.

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