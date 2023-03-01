01 марта 2023

Овощи в ЯНАО за два месяца подорожали почти в 2,5 раза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, овощи, помидоры, огурцы, кабачок
В ЯНАО подорожали огурцы, морковь и лук Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) за два месяца огурцы, лук и мытая морковь выросли почти в 2,5 раза. Об этом свидетельствует мониторинг цен на свежие овощи, который провела редакция URA.RU в одном из супермаркетов торговой сети «Магнит».

«На конец декабря огурцы гладкие в торговой сети „Магнит“ стоили 104 рубля за килограмм. В конце февраля их стоимость выросла до 180 рублей. Лук репчатый вырос в цене с 36 до 93 рублей. На 40 рублей подорожала мытая морковь», — рассказал корреспондент агентства.

Стоимость свеклы с 25 рублей за килограмм выросла до 41 рубля, помидоры подорожали на 17 рублей. Цена картофеля в сетке выросла на семь рублей, развесного картофеля — на пять рублей. Цена капусты белокочанной существенно не изменилась.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО с начала года стоимость некоторых овощей выросла на 25%. По данным окружного департамента экономики, рост цен связан с удорожанием транспортных услуг и изменением закупочных цен у поставщиков и оптовиков.

Цена огурцов в конце декабря 2022 года составляла 104 рубля за килограмм
Цена огурцов в конце февраля достигла 180 рублей
Цена овощей в конце декабря 2022 года
Цена овощей в конце февраля

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Новом Уренгое (ЯНАО) за два месяца огурцы, лук и мытая морковь выросли почти в 2,5 раза. Об этом свидетельствует мониторинг цен на свежие овощи, который провела редакция URA.RU в одном из супермаркетов торговой сети «Магнит». «На конец декабря огурцы гладкие в торговой сети „Магнит“ стоили 104 рубля за килограмм. В конце февраля их стоимость выросла до 180 рублей. Лук репчатый вырос в цене с 36 до 93 рублей. На 40 рублей подорожала мытая морковь», — рассказал корреспондент агентства. Стоимость свеклы с 25 рублей за килограмм выросла до 41 рубля, помидоры подорожали на 17 рублей. Цена картофеля в сетке выросла на семь рублей, развесного картофеля — на пять рублей. Цена капусты белокочанной существенно не изменилась. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО с начала года стоимость некоторых овощей выросла на 25%. По данным окружного департамента экономики, рост цен связан с удорожанием транспортных услуг и изменением закупочных цен у поставщиков и оптовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...