В Новом Уренгое (ЯНАО) за два месяца огурцы, лук и мытая морковь выросли почти в 2,5 раза. Об этом свидетельствует мониторинг цен на свежие овощи, который провела редакция URA.RU в одном из супермаркетов торговой сети «Магнит».
«На конец декабря огурцы гладкие в торговой сети „Магнит“ стоили 104 рубля за килограмм. В конце февраля их стоимость выросла до 180 рублей. Лук репчатый вырос в цене с 36 до 93 рублей. На 40 рублей подорожала мытая морковь», — рассказал корреспондент агентства.
Стоимость свеклы с 25 рублей за килограмм выросла до 41 рубля, помидоры подорожали на 17 рублей. Цена картофеля в сетке выросла на семь рублей, развесного картофеля — на пять рублей. Цена капусты белокочанной существенно не изменилась.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО с начала года стоимость некоторых овощей выросла на 25%. По данным окружного департамента экономики, рост цен связан с удорожанием транспортных услуг и изменением закупочных цен у поставщиков и оптовиков.
Цена огурцов в конце декабря 2022 года составляла 104 рубля за килограмм
В Новом Уренгое (ЯНАО) за два месяца огурцы, лук и мытая морковь выросли почти в 2,5 раза. Об этом свидетельствует мониторинг цен на свежие овощи, который провела редакция URA.RU в одном из супермаркетов торговой сети «Магнит». «На конец декабря огурцы гладкие в торговой сети „Магнит“ стоили 104 рубля за килограмм. В конце февраля их стоимость выросла до 180 рублей. Лук репчатый вырос в цене с 36 до 93 рублей. На 40 рублей подорожала мытая морковь», — рассказал корреспондент агентства. Стоимость свеклы с 25 рублей за килограмм выросла до 41 рубля, помидоры подорожали на 17 рублей. Цена картофеля в сетке выросла на семь рублей, развесного картофеля — на пять рублей. Цена капусты белокочанной существенно не изменилась. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО с начала года стоимость некоторых овощей выросла на 25%. По данным окружного департамента экономики, рост цен связан с удорожанием транспортных услуг и изменением закупочных цен у поставщиков и оптовиков.