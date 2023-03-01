Овощи в ЯНАО за два месяца подорожали почти в 2,5 раза. Фото

02 марта 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

В ЯНАО подорожали огурцы, морковь и лук Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) за два месяца огурцы, лук и мытая морковь выросли почти в 2,5 раза. Об этом свидетельствует мониторинг цен на свежие овощи, который провела редакция URA.RU в одном из супермаркетов торговой сети «Магнит». «На конец декабря огурцы гладкие в торговой сети „Магнит“ стоили 104 рубля за килограмм. В конце февраля их стоимость выросла до 180 рублей. Лук репчатый вырос в цене с 36 до 93 рублей. На 40 рублей подорожала мытая морковь», — рассказал корреспондент агентства. Стоимость свеклы с 25 рублей за килограмм выросла до 41 рубля, помидоры подорожали на 17 рублей. Цена картофеля в сетке выросла на семь рублей, развесного картофеля — на пять рублей. Цена капусты белокочанной существенно не изменилась. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО с начала года стоимость некоторых овощей выросла на 25%. По данным окружного департамента экономики, рост цен связан с удорожанием транспортных услуг и изменением закупочных цен у поставщиков и оптовиков. Цена огурцов в конце декабря 2022 года составляла 104 рубля за килограмм URA.RU Цена огурцов в конце февраля достигла 180 рублей URA.RU Цена овощей в конце декабря 2022 года URA.RU Цена овощей в конце февраля URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) за два месяца огурцы, лук и мытая морковь выросли почти в 2,5 раза. Об этом свидетельствует мониторинг цен на свежие овощи, который провела редакция URA.RU в одном из супермаркетов торговой сети «Магнит». «На конец декабря огурцы гладкие в торговой сети „Магнит“ стоили 104 рубля за килограмм. В конце февраля их стоимость выросла до 180 рублей. Лук репчатый вырос в цене с 36 до 93 рублей. На 40 рублей подорожала мытая морковь», — рассказал корреспондент агентства. Стоимость свеклы с 25 рублей за килограмм выросла до 41 рубля, помидоры подорожали на 17 рублей. Цена картофеля в сетке выросла на семь рублей, развесного картофеля — на пять рублей. Цена капусты белокочанной существенно не изменилась. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО с начала года стоимость некоторых овощей выросла на 25%. По данным окружного департамента экономики, рост цен связан с удорожанием транспортных услуг и изменением закупочных цен у поставщиков и оптовиков.