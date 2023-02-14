В ЯНАО стоимость овощей выросла почти на 25%

15 февраля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Лук в ЯНАО подорожал на 12 рублей за кг Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО с начала года зафиксирован рост средних розничных цен на овощи. Как сообщается в еженедельном документе, опубликованном на сайте регионального департамента экономики, с начала года цена на отдельные овощи выросла почти на 25%. «Мониторинг розничных цен на продовольственные товары в ЯНАО по состоянию на 13 февраля: лук репчатый с начала года подорожал на 24,8% — 12,22 рубля. Максимальная цена за килограмм зафиксирована в Ямальском районе 74,73 рубля, минимальная цена в Лабытнанги — 52,84 рубля», — сообщается на сайте ведомства. Свежая капуста с начала года подорожала на 4,6%, в Ямальском районе цена за килограмм достигает 70 рублей. Морковь выросла в цене на 3,3%, картофель почти на 2%. Согласно документу, рост цен на овощи объясняется сезонной тенденцией. «В целом причиной роста стоимости продовольственных товаров является изменение закупочных цен у поставщиков и оптовиков, удорожание транспортных услуг, началом сезонной тенденции повышения цен на плодоовощную продукцию», — говорится в документе окружного депэкономики. Ранее жители Ноябрьска сравнили стоимость огурцов с ценой баранины в одном из супермаркетов. После чего предложили устроить бойкот огурцам и покупать их исключительно в случаях острой необходимости.

В ЯНАО с начала года зафиксирован рост средних розничных цен на овощи. Как сообщается в еженедельном документе, опубликованном на сайте регионального департамента экономики, с начала года цена на отдельные овощи выросла почти на 25%. «Мониторинг розничных цен на продовольственные товары в ЯНАО по состоянию на 13 февраля: лук репчатый с начала года подорожал на 24,8% — 12,22 рубля. Максимальная цена за килограмм зафиксирована в Ямальском районе 74,73 рубля, минимальная цена в Лабытнанги — 52,84 рубля», — сообщается на сайте ведомства. Свежая капуста с начала года подорожала на 4,6%, в Ямальском районе цена за килограмм достигает 70 рублей. Морковь выросла в цене на 3,3%, картофель почти на 2%. Согласно документу, рост цен на овощи объясняется сезонной тенденцией. «В целом причиной роста стоимости продовольственных товаров является изменение закупочных цен у поставщиков и оптовиков, удорожание транспортных услуг, началом сезонной тенденции повышения цен на плодоовощную продукцию», — говорится в документе окружного депэкономики. Ранее жители Ноябрьска сравнили стоимость огурцов с ценой баранины в одном из супермаркетов. После чего предложили устроить бойкот огурцам и покупать их исключительно в случаях острой необходимости.