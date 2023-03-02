Кадыров призвал ввести военное положение

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
После введение военного положения жители регионов будут в безопасности, сообщил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Следует ввести военное положение в некоторых регионах России из-за атаки диверсионно-разведывательный группы со стороны Украины на Брянскую область. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что это обеспечит безопасность местным жителям.

Сегодня, 2 марта, украинские боевики проникли на территорию Россию. Они атаковали гражданский автомобиль. После нападения в ФСБ заявили, что началась операция по устранению украинских боевиков, передает RT. Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на обычных российских граждан является актом террора. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева.

Диверсанты перешли границу России и проникли в Брянскую область

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Следует ввести военное положение в некоторых регионах России из-за атаки диверсионно-разведывательный группы со стороны Украины на Брянскую область. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что это обеспечит безопасность местным жителям. Сегодня, 2 марта, украинские боевики проникли на территорию Россию. Они атаковали гражданский автомобиль. После нападения в ФСБ заявили, что началась операция по устранению украинских боевиков, передает RT. Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на обычных российских граждан является актом террора. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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