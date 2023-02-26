Власти ХМАО начали проверку финансовой чистоты работы «ЮграМегаСпорт» — оператора по организации статусных мероприятий, через которого ежегодно проходило до 2 млрд рублей. Внутренний аудит назначили после увольнения руководителя Валерия Радченко. Об этом URA.RU узнало из источнка из правительства Югры и приказа департамента физической культуры и спорта ХМАО.
«К Радченко были вопросы и с приходом нового вице-губернатора Елены Шумаковой, которая теперь курирует спорт в Югре, решили проверить его работу на коррупционную составляющую», — сообщил инсайдер в правительстве ХМАО.
Вышел соответствующий приказ за подписью директора департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергея Артамонова. «Назначить проведение проверки вопросов финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения „ЮграМега Спорт“ за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года» — говорится в приказе. Проверка будет идти три месяца. В состав рабочей группы включены руководители, бухгалтер, экономист, другие специалисты депспорта Югры. Другой источник URA.RU, знакомый с работой учреждения, сомневается, что аудиторы найдут какие-нибудь значимые нарушения. «Радченко в противостоянии с Артамоновым находился несколько лет. Поэтому всегда крайне аккуратно обращался с финансовыми документами, поскольку понимал, что его работа всегда находится под пристальным вниманием», — считает инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что директор учреждения окружных властей «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко уволился и и переезжает в Сочи, где планирует работать в одном из учреждений Министерства спорта РФ. Другие уход Радченко с поста главного спортфункционера связывают с накопившимися претензиями от двух вице-губернаторов ХМАО. Исполняющим обязанности директора «ЮграМегаСпорт» назначен Олег Дресс. До назначения он занимал должность заместителя директора по спорту.
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