Власти ХМАО начали проверку финансовой чистоты работы «ЮграМегаСпорт»

27 февраля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Внутренний аудит будет длиться три месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО начали проверку финансовой чистоты работы «ЮграМегаСпорт» — оператора по организации статусных мероприятий, через которого ежегодно проходило до 2 млрд рублей. Внутренний аудит назначили после увольнения руководителя Валерия Радченко. Об этом URA.RU узнало из источнка из правительства Югры и приказа департамента физической культуры и спорта ХМАО. «К Радченко были вопросы и с приходом нового вице-губернатора Елены Шумаковой, которая теперь курирует спорт в Югре, решили проверить его работу на коррупционную составляющую», — сообщил инсайдер в правительстве ХМАО.



Вышел соответствующий приказ за подписью директора департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергея Артамонова. «Назначить проведение проверки вопросов финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения „ЮграМега Спорт“ за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года» — говорится в приказе. Проверка будет идти три месяца. В состав рабочей группы включены руководители, бухгалтер, экономист, другие специалисты депспорта Югры. Другой источник URA.RU, знакомый с работой учреждения, сомневается, что аудиторы найдут какие-нибудь значимые нарушения. «Радченко в противостоянии с Артамоновым находился несколько лет. Поэтому всегда крайне аккуратно обращался с финансовыми документами, поскольку понимал, что его работа всегда находится под пристальным вниманием», — считает инсайдер.



Ранее URA.RU сообщало, что директор учреждения окружных властей «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко уволился и и переезжает в Сочи, где планирует работать в одном из учреждений Министерства спорта РФ. Другие уход Радченко с поста главного спортфункционера связывают с накопившимися претензиями от двух вице-губернаторов ХМАО. Исполняющим обязанности директора «ЮграМегаСпорт» назначен Олег Дресс. До назначения он занимал должность заместителя директора по спорту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО начали проверку финансовой чистоты работы «ЮграМегаСпорт» — оператора по организации статусных мероприятий, через которого ежегодно проходило до 2 млрд рублей. Внутренний аудит назначили после увольнения руководителя Валерия Радченко. Об этом URA.RU узнало из источнка из правительства Югры и приказа департамента физической культуры и спорта ХМАО. «К Радченко были вопросы и с приходом нового вице-губернатора Елены Шумаковой, которая теперь курирует спорт в Югре, решили проверить его работу на коррупционную составляющую», — сообщил инсайдер в правительстве ХМАО. Вышел соответствующий приказ за подписью директора департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергея Артамонова. «Назначить проведение проверки вопросов финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения „ЮграМега Спорт“ за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года» — говорится в приказе. Проверка будет идти три месяца. В состав рабочей группы включены руководители, бухгалтер, экономист, другие специалисты депспорта Югры. Другой источник URA.RU, знакомый с работой учреждения, сомневается, что аудиторы найдут какие-нибудь значимые нарушения. «Радченко в противостоянии с Артамоновым находился несколько лет. Поэтому всегда крайне аккуратно обращался с финансовыми документами, поскольку понимал, что его работа всегда находится под пристальным вниманием», — считает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что директор учреждения окружных властей «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко уволился и и переезжает в Сочи, где планирует работать в одном из учреждений Министерства спорта РФ. Другие уход Радченко с поста главного спортфункционера связывают с накопившимися претензиями от двух вице-губернаторов ХМАО. Исполняющим обязанности директора «ЮграМегаСпорт» назначен Олег Дресс. До назначения он занимал должность заместителя директора по спорту.