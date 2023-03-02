02 марта 2023
01 марта 2023

Богатейшего политика из Тюмени поставили перед важным выбором

Тюменский предприниматель и политик Владимир Пискайкин избавится от иностранных активов
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по госстроительству областной думы. Тюмень, пискайкин владимир
Депутат Владимир Пискайкин избавится от оставшихся зарубежных активов после важных переговоров Фото:

У председателя тюменского отделения СРЗП и депутата облдумы Владимира Пискайкина состоялись сложные переговоры с внутриполитическим блоком областного правительства. По информации близких к внутренней политике источников URA.RU, Пискайкину пришлось выбирать между тюменскими и зарубежными интересами.

«Ему (Пискайкину) поставили вопрос ребром: либо бизнес и политика в Тюмени, либо предпринимательство за рубежом. Его интересы в Тюмени оказались превыше иностранных. Он избавится от оставшихся у него иностранных активов», — сообщили источники агентства. В политкругах добавили, что, благодаря принятому решению, Владимир Пискайкин останется у руководства тюменской СР и сохранит политическое влияние.

Владимир Пискайкин сообщил агентству, что продал бизнес в Германии в 2019 году. На данный момент на продажу выставлена его немецкая недвижимость. «Квартиру (в Германии) выставил на продажу. Обстоятельства такие, что летать туда неприятно», — поделился предприниматель.

В Тюмени предпринимателю принадлежит 50% ООО «Кволити-Тюмень» (учредитель отеля Hilton). Он также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный», базой отдыха «Эльдорадо». Ранее URA.RU сообщало о доле предпринимателя в оздоровительном отеле в Германии.

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У председателя тюменского отделения СРЗП и депутата облдумы Владимира Пискайкина состоялись сложные переговоры с внутриполитическим блоком областного правительства. По информации близких к внутренней политике источников URA.RU, Пискайкину пришлось выбирать между тюменскими и зарубежными интересами. «Ему (Пискайкину) поставили вопрос ребром: либо бизнес и политика в Тюмени, либо предпринимательство за рубежом. Его интересы в Тюмени оказались превыше иностранных. Он избавится от оставшихся у него иностранных активов», — сообщили источники агентства. В политкругах добавили, что, благодаря принятому решению, Владимир Пискайкин останется у руководства тюменской СР и сохранит политическое влияние. Владимир Пискайкин сообщил агентству, что продал бизнес в Германии в 2019 году. На данный момент на продажу выставлена его немецкая недвижимость. «Квартиру (в Германии) выставил на продажу. Обстоятельства такие, что летать туда неприятно», — поделился предприниматель. В Тюмени предпринимателю принадлежит 50% ООО «Кволити-Тюмень» (учредитель отеля Hilton). Он также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный», базой отдыха «Эльдорадо». Ранее URA.RU сообщало о доле предпринимателя в оздоровительном отеле в Германии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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