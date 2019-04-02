В собственности у Владимира Пискайкина (на фото) земельные участки и квартира в Германии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Зампредседателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин отказался предоставлять информацию о своих доходах. Он не поддержал поправки в законопроект о работе комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. Вопрос обсуждали на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, передает корреспондент «URA.RU».

Согласно изменениям, депутат, в отношении которого проводится проверка, не имеет права голоса при принятии решения по итогам рассмотрения вопроса. Также комиссия получает право при проведении проверки опрашивать физических лиц, то есть близких и знакомых депутата.

«Одно дело, когда я добровольно предоставляю информацию, другое — когда против меня целое расследование ведется. А что мне будет, если я откажусь? Я не обязан [предоставлять сведения о доходах и имуществе]», — сказал Владимир Пискайкин на заседании комитета.

Представитель прокуратуры Тюменской области заметил, что такая практика недопустима и непредоставление сведений может послужить основанием для прекращения полномочий депутата.

Законопроект на комитете представил председатель постоянной комиссии Тюменской областной думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Владимир Нефедьев. Он заметил, что «это приведение документов в соответствие с федеральным законом». Все депутаты, кроме Пискайкина, проголосовали за изменения.

«URA.RU» ранее сообщало, что в 2017 году Владимир Пискайкин получил доход в 27,8 миллиона рублей. У него есть пять земельных участков площадью от 8 соток до 38,1 га. В Германии у депутата имеются квартира в 170 кв. метров и парковочное место. Кроме того, тюменскому депутату принадлежит доля в оздоровительном отеле в Германии. В России же у него в собственности дом в 319 кв. метров, три квартиры площадью от 114 до 287 кв. метров, два машиноместа и баня в 150 кв. метров.