ФСБ рассказала о жертвах после нападения на Брянскую область

Из-за нападения украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область пострадал 11-летний ребенок и погиб местный житель. Об этом сообщили в ФСБ России.
«В результате нападения украинских националистов погиб местный житель, получил огнестрельное ранение 11-летний ребенок», — сообщили в ФСБ России. Эти данные приводит РИА Новости.
В ФСБ также отметили, что украинские боевики оставили после себя большое количество взрывных устройств. Служба проводит разминирование территории.
Сегодня, 2 марта, украинские боевики проникли на территорию Брянской области. Во время своей атаки они обстреляли гражданский автомобиль и заминировали территорию. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских боевиков терактом. Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, заметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал привлечь к ответственности семьи террористов, передает RT.
Диверсанты проникли в Брянскую область с территории Украины
Инфографика URA.RU
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Из-за нападения украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область пострадал 11-летний ребенок и погиб местный житель. Об этом сообщили в ФСБ России. «В результате нападения украинских националистов погиб местный житель, получил огнестрельное ранение 11-летний ребенок», — сообщили в ФСБ России. Эти данные приводит РИА Новости. В ФСБ также отметили, что украинские боевики оставили после себя большое количество взрывных устройств. Служба проводит разминирование территории. Сегодня, 2 марта, украинские боевики проникли на территорию Брянской области. Во время своей атаки они обстреляли гражданский автомобиль и заминировали территорию. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских боевиков терактом. Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, заметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал привлечь к ответственности семьи террористов, передает RT.