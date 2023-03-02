Иммунолог назвал срок, когда закончится волна заболеваемости ОРВИ

Иммунолог Крючков: волна заболеваемости ОРВИ завершится в конце апреля

03 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Без исследований сложно понять, чем более человек — ОРВИ, гриппом и COVID, напомнил Николай Крючков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В конце апреля в России закончится общая волна заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «В этом сезоне сборная солянка, где много COVID-19 и других ОРВИ. Невозможно одно от другого отличить, если не делать лабораторных исследований. Причем вовремя. Например, у того же ковида максимум несколько дней от появления симптомов. Если делать позже, только после попадания в больницу, уже ничего не выявить. Скорее всего, пик мы прошли, но после него продолжается длинный хвост плавного слабого падения. Соответственно, как минимум весь март мы будем видеть довольно высокую реальную заболеваемость. Если смотреть по предыдущим сезонам, по длительности этих волн, то, скорее всего, к началу апреля будет уже заметно ниже. К концу апреля совсем упадет», — объяснил Николай Крючков. По словам иммунолога, многие пациенты болеют по несколько раз из-за наложившегося на заболевания постковидного синдрома. «Мы не забываем, что у нас идет очень длинный хвост накапливающегося постковида. После гриппа он тоже есть, но менее долгосрочный. Два месяца — это период повышенного риска, а после трех месяцев скорее уже нет. Для COVID-19 — это значительно более длительный хвост и более осложненный. То есть последствия и риски выше. Скорее всего это не год, повышенный риск есть и во второй год. Поэтому, поскольку у нас много людей болело, болеет и продолжает болеть, а многие и по второму, и по третьему, и по четвертому разу, то, конечно, идет очень большое хвост-накопление в популяции», — добавил Крючков. Ранее заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что локальные вспышки гриппа в России ожидаются в апреле. Также параллельно может сохраниться высокая заболеваемость COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце апреля в России закончится общая волна заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «В этом сезоне сборная солянка, где много COVID-19 и других ОРВИ. Невозможно одно от другого отличить, если не делать лабораторных исследований. Причем вовремя. Например, у того же ковида максимум несколько дней от появления симптомов. Если делать позже, только после попадания в больницу, уже ничего не выявить. Скорее всего, пик мы прошли, но после него продолжается длинный хвост плавного слабого падения. Соответственно, как минимум весь март мы будем видеть довольно высокую реальную заболеваемость. Если смотреть по предыдущим сезонам, по длительности этих волн, то, скорее всего, к началу апреля будет уже заметно ниже. К концу апреля совсем упадет», — объяснил Николай Крючков. По словам иммунолога, многие пациенты болеют по несколько раз из-за наложившегося на заболевания постковидного синдрома. «Мы не забываем, что у нас идет очень длинный хвост накапливающегося постковида. После гриппа он тоже есть, но менее долгосрочный. Два месяца — это период повышенного риска, а после трех месяцев скорее уже нет. Для COVID-19 — это значительно более длительный хвост и более осложненный. То есть последствия и риски выше. Скорее всего это не год, повышенный риск есть и во второй год. Поэтому, поскольку у нас много людей болело, болеет и продолжает болеть, а многие и по второму, и по третьему, и по четвертому разу, то, конечно, идет очень большое хвост-накопление в популяции», — добавил Крючков. Ранее заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что локальные вспышки гриппа в России ожидаются в апреле. Также параллельно может сохраниться высокая заболеваемость COVID-19.