Боец «Азова»* рассказал, как убивал мирных жителей в Мариуполе ради забавы. Видео

02 марта 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Боец полка Азов с позывным «Ботько» признался в убийствах как военных, так и гражданских, пишет «Трибунал» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Андрей Богдан c позывным «Ботько» рассказал, как убивал мирных жителей Мариуполя и военнослужащих ради забавы. Об этом сообщается в материале проекта «Трибунал». «27 марта 2022 года, „Ботько“ <…> видел, как „азовцы“ задержали гражданского мужчину лет 30—35. При допросе и проверке документов тот [гражданский] сообщил украинцам, что является жителем Мариуполя. После опроса <…> военнослужащий „Азова“ с позывным „СП“ приказал „Ботько“ избавиться от гражданского», — передает «Трибунал». Авторы проекта со слов Богдана пишут, что после допроса мужчины его отвели на заброшенный склад. Затем члены «Азова» достали оружие и сделали по 5-7 выстрелов. Также «Ботько» рассказал, что 25 марта 2022 года бойцы полка совершили убийство военнослужащего Донецкой народной республики (ДНР). Тогда в Мариуполе «азовцы» задержали гражданский автомобиль, где находились военнослужащие ДНР, и открыли по ним огонь. Раненого военнослужащего лежащим на земле увидел «Ботько». «Поставили возле стены и приказали ему развернуться к лицу. После этого „Ботько“ отошел на 5—7 метров от мужчины и расстрелял его в грудь очередью из 10-15 выстрелов», — рассказал Богдан. Сам «Ботько» является оператором-наводчиком БТР 1-го отделения 2-го взвода 3-й роты 1-го батальона полка «Азов». Ранее боец «Азова» Вадим Гуменюк с позывным «Флит» признался, как накачивал пленных мирных граждан наркотиками и отрезал им уши. Авторы проекта «Трибунал» подчеркивали, что Гуменюк участвовал в массовых расстрелах и геноциде мирных граждан Мариуполя. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России Боец батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) признался в убийствах военных и гражданских Мариуполя Фото: проект «Трибунал» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Андрей Богдан c позывным «Ботько» рассказал, как убивал мирных жителей Мариуполя и военнослужащих ради забавы. Об этом сообщается в материале проекта «Трибунал». «27 марта 2022 года, „Ботько“ <…> видел, как „азовцы“ задержали гражданского мужчину лет 30—35. При допросе и проверке документов тот [гражданский] сообщил украинцам, что является жителем Мариуполя. После опроса <…> военнослужащий „Азова“ с позывным „СП“ приказал „Ботько“ избавиться от гражданского», — передает «Трибунал». Авторы проекта со слов Богдана пишут, что после допроса мужчины его отвели на заброшенный склад. Затем члены «Азова» достали оружие и сделали по 5-7 выстрелов. Также «Ботько» рассказал, что 25 марта 2022 года бойцы полка совершили убийство военнослужащего Донецкой народной республики (ДНР). Тогда в Мариуполе «азовцы» задержали гражданский автомобиль, где находились военнослужащие ДНР, и открыли по ним огонь. Раненого военнослужащего лежащим на земле увидел «Ботько». «Поставили возле стены и приказали ему развернуться к лицу. После этого „Ботько“ отошел на 5—7 метров от мужчины и расстрелял его в грудь очередью из 10-15 выстрелов», — рассказал Богдан. Сам «Ботько» является оператором-наводчиком БТР 1-го отделения 2-го взвода 3-й роты 1-го батальона полка «Азов». Ранее боец «Азова» Вадим Гуменюк с позывным «Флит» признался, как накачивал пленных мирных граждан наркотиками и отрезал им уши. Авторы проекта «Трибунал» подчеркивали, что Гуменюк участвовал в массовых расстрелах и геноциде мирных граждан Мариуполя. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России