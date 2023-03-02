02 марта 2023
01 марта 2023

В ХМАО подешевела гречневая крупа

Тюменьстат: в ХМАО за прошедшую неделю гречневая крупа стала дешевле на 13 процентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, гречка, греча, крупа
В ХМАО на 13% упала цена на гречу Фото:

За неделю с 21 по 27 февраля в ХМАО снизилась цена на гречневую крупу в среднем на 13 процентов. Наиболее заметно снижение цены на гречу в Сургуте, сообщает Тюменьстат на официальном сайте.

«Крупа гречневая — ядрица, цена за килограмм за неделю с 21 по 27 февраля в среднем по округу составляет 119 рублей 89 копеек. С 14 по 20 февраля цена за килограмм гречневой крупы составляла 136 рублей 20 копеек», — сообщает Тюменьстат.

Сильнее всего цена на гречу снизилась в Сургуте, разница в недельных показателях составила 18 процентов, в Нижневартовске крупа стала дешевле на 9,5 процентов. Менее всего снижение цены заметно в Ханты-Мансийске, где оно составило 1,8 процента и в Белоярском, где цена снизилась меньше чем на один рубль.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО подорожало мясо и подешевел творог. Также было замечено снижение цен на чай и печенье.

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За неделю с 21 по 27 февраля в ХМАО снизилась цена на гречневую крупу в среднем на 13 процентов. Наиболее заметно снижение цены на гречу в Сургуте, сообщает Тюменьстат на официальном сайте. «Крупа гречневая — ядрица, цена за килограмм за неделю с 21 по 27 февраля в среднем по округу составляет 119 рублей 89 копеек. С 14 по 20 февраля цена за килограмм гречневой крупы составляла 136 рублей 20 копеек», — сообщает Тюменьстат. Сильнее всего цена на гречу снизилась в Сургуте, разница в недельных показателях составила 18 процентов, в Нижневартовске крупа стала дешевле на 9,5 процентов. Менее всего снижение цены заметно в Ханты-Мансийске, где оно составило 1,8 процента и в Белоярском, где цена снизилась меньше чем на один рубль. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО подорожало мясо и подешевел творог. Также было замечено снижение цен на чай и печенье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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