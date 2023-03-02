Студенты УрФУ получат стипендию от российского миллиардера

Студенты магистратуры Уральского федерального университета (УрФУ) стали победителями конкурса на получение именной стипендии российского миллиардера Владимира Потанина. 24 магистранта ежемесячно будут получать по 25 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда Потанина.
«В число победителей конкурса вошли 24 студента УрФУ. Все они будут получать 25 тысяч рублей до окончания обучения в магистратуре», — говорится в сообщении.
Стипендиальная программа реализуется фондом бизнесмена с 1999 года. Она направлена на поддержку студентов и преподавателей очной магистратуры российских университетов. Размер стипендии составляет 25 тысяч рублей в месяц. Победители получают ее до окончания обучения в магистратуре.
Владимир Потанин является президентом холдинга «Интеррос» и компании «Норникель». В 2022 году, по версии Forbes, он занял вторую строчку в рейтинге российских миллиардеров. Его состояние издание оценило в 17,3 млрд долларов.
Ранее URA.RU писало, что представители свердловских некоммерческих организаций стали победителями VI цикла конкурса фонда Потанина «Маршрут добра». В числе победителей оказались — Оксана Зенчик («Вместе ради жизни») и Дарина Капустина («Солнечные дети»).
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