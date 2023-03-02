Украина вносит в список сайта «Миротворец» журналистов, которые говорят правду о конфликте, но западные СМИ замалчивают этот факт. Об этом заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
«NBC рассказал американцам правду о Крыме, после чего его репортер, несколько граждан США, журналистов, сановников и даже детей попали в „список смерти“. И будет ли „свободная пресса“ это осуждать?» — пишет Макс Блюменталь на своей странице в Twitter.
Ранее журналиста NBC News Кира Симмонса внесли в список украинского ресурса «Миротворец». Он опубликовал материал с комментариями жителей Крыма, которые заявили о своей готовности защищать Крым в случае нападения ВСУ, после чего Украина обвинила его в участии в пропагандистских мероприятиях России.
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Украина вносит в список сайта «Миротворец» журналистов, которые говорят правду о конфликте, но западные СМИ замалчивают этот факт. Об этом заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь. «NBC рассказал американцам правду о Крыме, после чего его репортер, несколько граждан США, журналистов, сановников и даже детей попали в „список смерти“. И будет ли „свободная пресса“ это осуждать?» — пишет Макс Блюменталь на своей странице в Twitter. Ранее журналиста NBC News Кира Симмонса внесли в список украинского ресурса «Миротворец». Он опубликовал материал с комментариями жителей Крыма, которые заявили о своей готовности защищать Крым в случае нападения ВСУ, после чего Украина обвинила его в участии в пропагандистских мероприятиях России.