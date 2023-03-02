В ЯНАО в районе зимника Бованенково — Харасавэй заметили белых медведей. Снимком животных, присланном своими подписчиками, поделилась глава администрации Лабытнанги Марина Трескова.
«Красотой северной природы восхищаюсь часто, буквально вчера подписчики прислали мне снимки белых медведей. Хозяев Арктики запечатлели на зимнике Бованенково — Харасавэй», — написала Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также Трескова напомнила, что в Лабытнанги располагается единственный в ЯНАО Арктический научно — исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО Ран. Научные работники института занимаются изучением ямальской фауны, в том числе и путями миграции диких зверей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде была замечена черная норка. Жители окружной столицы предположили, что норка сбежала из питомника.
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