02 марта 2023

Курганца приговорили к принудительным работам после попытки задушить мужчину пакетом

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Лишение свободы курганцу заменили на принудительные работы Фото:

Житель Кургана, будучи пьяным и сидя на заднем сидении автомобиля, попытался задушить водителя пакетом. Его приговорили к принудительным работам, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на заднем сидении в салоне автомобиля, в ходе ссоры с водителем, набросил ему на шею полиэтиленовый пакет и стал его душить. Мужчина был агрессивно настроен и угрожал убийством. Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, является активное способствование расследованию преступления», — говорится в документе.

Также подсудимого обвинили в краже колбасок из продуктового магазина. Мужчина совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 119 «угроза убийством» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «грабеж». Суд заменил лишение свободы на наказание в виде восьми месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства десяти процентов из заработной платы.

Ранее URA.RU писало, что нетрезвый курганец грозился убить медработника и несколько раз ударил его страйкбольным пистолетом. Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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Житель Кургана, будучи пьяным и сидя на заднем сидении автомобиля, попытался задушить водителя пакетом. Его приговорили к принудительным работам, сообщается на сайте Курганского городского суда. «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на заднем сидении в салоне автомобиля, в ходе ссоры с водителем, набросил ему на шею полиэтиленовый пакет и стал его душить. Мужчина был агрессивно настроен и угрожал убийством. Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, является активное способствование расследованию преступления», — говорится в документе. Также подсудимого обвинили в краже колбасок из продуктового магазина. Мужчина совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 119 «угроза убийством» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «грабеж». Суд заменил лишение свободы на наказание в виде восьми месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства десяти процентов из заработной платы. Ранее URA.RU писало, что нетрезвый курганец грозился убить медработника и несколько раз ударил его страйкбольным пистолетом. Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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