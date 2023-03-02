Курганца приговорили к принудительным работам после попытки задушить мужчину пакетом

Лишение свободы курганцу заменили на принудительные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, будучи пьяным и сидя на заднем сидении автомобиля, попытался задушить водителя пакетом. Его приговорили к принудительным работам, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на заднем сидении в салоне автомобиля, в ходе ссоры с водителем, набросил ему на шею полиэтиленовый пакет и стал его душить. Мужчина был агрессивно настроен и угрожал убийством. Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, является активное способствование расследованию преступления», — говорится в документе.

Также подсудимого обвинили в краже колбасок из продуктового магазина. Мужчина совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 119 «угроза убийством» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «грабеж». Суд заменил лишение свободы на наказание в виде восьми месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства десяти процентов из заработной платы.

Ранее URA.RU писало, что нетрезвый курганец грозился убить медработника и несколько раз ударил его страйкбольным пистолетом. Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.