02 марта 2023

Смертью курганской пенсионерки, умершей после клизмы, заинтересовались следователи

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
В Варгашах началась доследственная проверка по факту гибели пожилой женщины от перитонита Фото:

В Курганской области назначили следственную проверку по факту гибели жительницы поселка Варгаши из-за перитонита. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по курганской области.

«По данным СМИ о смерти пожилой жительницы поселка Варгаши следственными органами организована доследственная проверка», — указано в сообщении. В ведомстве устанавливают причины и обстоятельства смерти женщины. По результатам проверки, действиям медиков дадут юридическую оценку.

До этого URA.RU писало, что родственники погибшей в женщины обратились в прокуратуру. Они считают, что врачи проткнули пациентке кишечник, когда ставили клизму. Позже женщина скончалась от перитонита, вызванного травмой кишечника. В областном департаменте здравоохранения URA.RU ответили, что сейчас проводится внутренняя проверка.

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В Курганской области назначили следственную проверку по факту гибели жительницы поселка Варгаши из-за перитонита. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по курганской области. «По данным СМИ о смерти пожилой жительницы поселка Варгаши следственными органами организована доследственная проверка», — указано в сообщении. В ведомстве устанавливают причины и обстоятельства смерти женщины. По результатам проверки, действиям медиков дадут юридическую оценку. До этого URA.RU писало, что родственники погибшей в женщины обратились в прокуратуру. Они считают, что врачи проткнули пациентке кишечник, когда ставили клизму. Позже женщина скончалась от перитонита, вызванного травмой кишечника. В областном департаменте здравоохранения URA.RU ответили, что сейчас проводится внутренняя проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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