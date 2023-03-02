Смертью курганской пенсионерки, умершей после клизмы, заинтересовались следователи

В Варгашах началась доследственная проверка по факту гибели пожилой женщины от перитонита Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области назначили следственную проверку по факту гибели жительницы поселка Варгаши из-за перитонита. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по курганской области.

«По данным СМИ о смерти пожилой жительницы поселка Варгаши следственными органами организована доследственная проверка», — указано в сообщении. В ведомстве устанавливают причины и обстоятельства смерти женщины. По результатам проверки, действиям медиков дадут юридическую оценку.

До этого URA.RU писало, что родственники погибшей в женщины обратились в прокуратуру. Они считают, что врачи проткнули пациентке кишечник, когда ставили клизму. Позже женщина скончалась от перитонита, вызванного травмой кишечника. В областном департаменте здравоохранения URA.RU ответили, что сейчас проводится внутренняя проверка.