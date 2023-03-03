В Брянской области раскрыли подробности атаки диверсантов

В теракте в Брянской области участвовали две ДРГ
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В теракте в Брянской области участвовали две разные группы боевиков Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

В терактах в Брянской области 2 марта участвовало две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом рассказал глава Нового Ропска Николай Самусев. Он сообщил, что сообщения о появлении боевиков в населенных пунктах появились параллельно.

«С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ […]Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками. Это разные группы», — заявил Николай Самусев журналисту ТАСС. Он рассказал, что эта информация была передана пограничникам.

Нападение боевиков ВСУ на Любечане и Сушаны в Брянской области произошло 2 марта. В результате нападения погибли два человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, передает RT.

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В терактах в Брянской области 2 марта участвовало две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом рассказал глава Нового Ропска Николай Самусев. Он сообщил, что сообщения о появлении боевиков в населенных пунктах появились параллельно. «С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ […]Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками. Это разные группы», — заявил Николай Самусев журналисту ТАСС. Он рассказал, что эта информация была передана пограничникам. Нападение боевиков ВСУ на Любечане и Сушаны в Брянской области произошло 2 марта. В результате нападения погибли два человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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