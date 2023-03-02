02 марта 2023

Прокуратура оспорила условное наказание бывшему челябинскому замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные прения по делу Кузнецова Александра. Челябинск, кузнецов александр
Прокуратура просит назначить Александру Кузнецову реальный срок в колонии Фото:
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Прокуратура оспорила приговор об условном наказании в отношении бывшего замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Законность приговора обжалована стороной обвинения в апелляционном порядке. Решение о законности постановленного в отношении бывшего замминистра приговора будет принимать Челябинский областной суд», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Ранее Центральный райсуд приговорил Кузнецова к шести годам условного лишения свободы. Экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. В суде было доказано, что он обеспечил победу компаний своей знакомой при проведении госзакупок на поставку томографов в больницы Челябинска. В результате мошеннических действий из бюджета области было похищено свыше 82 млн рублей.

Гособвинение настаивало на реальном сроке для бывшего чиновника. Однако суд учел смягчающие факторы и ограничился условным наказанием.

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Прокуратура оспорила приговор об условном наказании в отношении бывшего замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Законность приговора обжалована стороной обвинения в апелляционном порядке. Решение о законности постановленного в отношении бывшего замминистра приговора будет принимать Челябинский областной суд», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Ранее Центральный райсуд приговорил Кузнецова к шести годам условного лишения свободы. Экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. В суде было доказано, что он обеспечил победу компаний своей знакомой при проведении госзакупок на поставку томографов в больницы Челябинска. В результате мошеннических действий из бюджета области было похищено свыше 82 млн рублей. Гособвинение настаивало на реальном сроке для бывшего чиновника. Однако суд учел смягчающие факторы и ограничился условным наказанием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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