Прокуратура оспорила условное наказание бывшему челябинскому замминистра

03 марта 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Прокуратура просит назначить Александру Кузнецову реальный срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве Прокуратура оспорила приговор об условном наказании в отношении бывшего замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Законность приговора обжалована стороной обвинения в апелляционном порядке. Решение о законности постановленного в отношении бывшего замминистра приговора будет принимать Челябинский областной суд», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Ранее Центральный райсуд приговорил Кузнецова к шести годам условного лишения свободы. Экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. В суде было доказано, что он обеспечил победу компаний своей знакомой при проведении госзакупок на поставку томографов в больницы Челябинска. В результате мошеннических действий из бюджета области было похищено свыше 82 млн рублей. Гособвинение настаивало на реальном сроке для бывшего чиновника. Однако суд учел смягчающие факторы и ограничился условным наказанием.

Прокуратура оспорила приговор об условном наказании в отношении бывшего замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Законность приговора обжалована стороной обвинения в апелляционном порядке. Решение о законности постановленного в отношении бывшего замминистра приговора будет принимать Челябинский областной суд», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Ранее Центральный райсуд приговорил Кузнецова к шести годам условного лишения свободы. Экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. В суде было доказано, что он обеспечил победу компаний своей знакомой при проведении госзакупок на поставку томографов в больницы Челябинска. В результате мошеннических действий из бюджета области было похищено свыше 82 млн рублей. Гособвинение настаивало на реальном сроке для бывшего чиновника. Однако суд учел смягчающие факторы и ограничился условным наказанием.