На месте диверсии в Брянской области нашли иностранное оружие. Фото

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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, ВСУ, stock
Оставленное оружие было в основном немецкого происхождения, сообщил Александр Хинштейн Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Диверсионно-разведывательная группа, которая проникла в Брянскую область с территории Украины 2 марта, оставила после себя иностранное оружие, в основном немецкого происхождения. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Показательно, что оружие и мины, найденные вчера в Брянской области на месте диверсионной вылазки террористов, практически сплошь — иностранного производства (в основном, немецкого)», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он также отметил, что страны Запада поставляют Украине оружие, которое потом солдаты ВСУ используют против мирных граждан.

ДРГ проникла с территории Украины 2 марта. Во время диверсии они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Погибло два человека, передает RT. Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, отметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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Диверсионно-разведывательная группа, которая проникла в Брянскую область с территории Украины 2 марта, оставила после себя иностранное оружие, в основном немецкого происхождения. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Показательно, что оружие и мины, найденные вчера в Брянской области на месте диверсионной вылазки террористов, практически сплошь — иностранного производства (в основном, немецкого)», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он также отметил, что страны Запада поставляют Украине оружие, которое потом солдаты ВСУ используют против мирных граждан. ДРГ проникла с территории Украины 2 марта. Во время диверсии они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Погибло два человека, передает RT. Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, отметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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