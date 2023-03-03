На месте диверсии в Брянской области нашли иностранное оружие. Фото

03 марта 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Оставленное оружие было в основном немецкого происхождения, сообщил Александр Хинштейн Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Диверсионно-разведывательная группа, которая проникла в Брянскую область с территории Украины 2 марта, оставила после себя иностранное оружие, в основном немецкого происхождения. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Показательно, что оружие и мины, найденные вчера в Брянской области на месте диверсионной вылазки террористов, практически сплошь — иностранного производства (в основном, немецкого)», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале . Он также отметил, что страны Запада поставляют Украине оружие, которое потом солдаты ВСУ используют против мирных граждан. ДРГ проникла с территории Украины 2 марта. Во время диверсии они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Погибло два человека, передает RT. Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, отметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Фото: telegram-канал Александра Хинштейна Фото: telegram-канал Александра Хинштейна

Диверсионно-разведывательная группа, которая проникла в Брянскую область с территории Украины 2 марта, оставила после себя иностранное оружие, в основном немецкого происхождения. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Показательно, что оружие и мины, найденные вчера в Брянской области на месте диверсионной вылазки террористов, практически сплошь — иностранного производства (в основном, немецкого)», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он также отметил, что страны Запада поставляют Украине оружие, которое потом солдаты ВСУ используют против мирных граждан. ДРГ проникла с территории Украины 2 марта. Во время диверсии они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Погибло два человека, передает RT. Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, отметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.