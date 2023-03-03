Тагильчанин в поисках проститутки лишился всех сбережений

Несмотря на свою предосторожность, житель Нижнего Тагила лишился сбережений Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 32-летний работник градообразующего предприятия в поисках «девушки легкого поведения» лишился всех сбережений. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Гражданин в поисках „девушки легкого поведения“ зашел на сомнительный сайт и выбрал нужный себе объект. Ответившая девушка, сообщила, что выезжает только по предоплате. Мужчине это показалось подозрительным, и он прекратил разговор. На следующий день ему позвонил неизвестный, представившийся вором в законе „Адам Большой“ и сообщил, что у тагильчанина могут возникнуть серьезные проблемы из-за совершенного накануне звонка, назвав персональные данные близких мужчины. Потерпевший перевел назначенную сумму, а после понял, что его обманули», — сказал полковник Горелых. После случившегося тагильчанин обратился с заявлением в органы внутренних дел.

Глава пресс-службы свердловского МВД обратился к жителям Среднего Урала с просьбой запомнить, что сотрудники полиции и иных силовых ведомств никогда при общении по телефону с человеком не обсуждают финансовые вопросы любого характера. «Ваш счет находится в опасности, кто-то пытается оформить кредит, взломан аккаунт на портале Госуслуг, родной человек попал в ДТП, предложения по инвестиции средств в якобы прибыльный бизнес. Такие и многие другие похожие методы злоумышленников и являются основными способами хищения денег у граждан. Нужно заботиться о мерах безопасности друг друга, регулярно напоминая родным, близким и знакомым об опасности, которая может исходить от звонков неизвестных», — отметил Валерий Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге один из руководителей теплоснабжающей компании перевел мошенникам около 1,2 миллиона рублей. Сотрудники уголовного розыска ищут злоумышленников.