В Тюменской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

Мужчина погиб 7 февраля под Артемовском
3 марта в Нижнетавдинском районе состоялись похороны бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Шулякова. Информацию об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава Велижанского сельского поселения Игорь Кравчено.
«Бойца похоронили со всеми почестями. Иван принимал участие в СВО в составе „Вагнера“. Погиб 7 февраля под Артемовском», — прокомментировал глава поселения.
Ранее агентство сообщало о том, что в Абатском районе Тюменской области простились с Семенковым Данилом, погибшим во время спецоперации на Украине. Мужчина добровольно отправился в зону спецоперации.
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