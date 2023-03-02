02 марта 2023

В Тюменской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб 7 февраля под Артемовском Фото:

3 марта в Нижнетавдинском районе состоялись похороны бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Шулякова. Информацию об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава Велижанского сельского поселения Игорь Кравчено.

«Бойца похоронили со всеми почестями. Иван принимал участие в СВО в составе „Вагнера“. Погиб 7 февраля под Артемовском», — прокомментировал глава поселения.

Ранее агентство сообщало о том, что в Абатском районе Тюменской области простились с Семенковым Данилом, погибшим во время спецоперации на Украине. Мужчина добровольно отправился в зону спецоперации.

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3 марта в Нижнетавдинском районе состоялись похороны бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Шулякова. Информацию об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава Велижанского сельского поселения Игорь Кравчено. «Бойца похоронили со всеми почестями. Иван принимал участие в СВО в составе „Вагнера“. Погиб 7 февраля под Артемовском», — прокомментировал глава поселения. Ранее агентство сообщало о том, что в Абатском районе Тюменской области простились с Семенковым Данилом, погибшим во время спецоперации на Украине. Мужчина добровольно отправился в зону спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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