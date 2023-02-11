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09 февраля 2023

На Украине погиб тюменский военный, добровольно ушедший на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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День памяти участников боевых действий. Курган, гвоздики, цветы, возложение цветов
Ранее военный добровольцем отправился в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Абатском районе Тюменской области простились с Семенковым Данилом, погибшим во время спецоперации на Украине. Ранее он добровольцем отправился в зону СВО. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня Абатский район простился с Семенковым Данилом. Во время специальной военной операции погиб наш земляк, добровольцем ушедший защищать Родину», — говорится в сообщении администрации.

Тюменский военный родился в селе Болдырево (Тюменская область). В зону спецоперации он отправился в октябре 2022 года. «Абатский район скорбит, прощаясь с настоящим Защитником. Он с честью и достоинством исполнил свой долг проявив стойкость и мужество, оставаясь верным военной присяге», — добавили в администрации.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU писало, что в Ялуторовске (Тюменская область) простились с погибшим на Украине бойцом ЧВК «Вагнер».

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В Абатском районе Тюменской области простились с Семенковым Данилом, погибшим во время спецоперации на Украине. Ранее он добровольцем отправился в зону СВО. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня Абатский район простился с Семенковым Данилом. Во время специальной военной операции погиб наш земляк, добровольцем ушедший защищать Родину», — говорится в сообщении администрации. Тюменский военный родился в селе Болдырево (Тюменская область). В зону спецоперации он отправился в октябре 2022 года. «Абатский район скорбит, прощаясь с настоящим Защитником. Он с честью и достоинством исполнил свой долг проявив стойкость и мужество, оставаясь верным военной присяге», — добавили в администрации. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU писало, что в Ялуторовске (Тюменская область) простились с погибшим на Украине бойцом ЧВК «Вагнер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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