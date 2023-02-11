На Украине погиб тюменский военный, добровольно ушедший на СВО

Ранее военный добровольцем отправился в зону СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Абатском районе Тюменской области простились с Семенковым Данилом, погибшим во время спецоперации на Украине. Ранее он добровольцем отправился в зону СВО. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня Абатский район простился с Семенковым Данилом. Во время специальной военной операции погиб наш земляк, добровольцем ушедший защищать Родину», — говорится в сообщении администрации.

Тюменский военный родился в селе Болдырево (Тюменская область). В зону спецоперации он отправился в октябре 2022 года. «Абатский район скорбит, прощаясь с настоящим Защитником. Он с честью и достоинством исполнил свой долг проявив стойкость и мужество, оставаясь верным военной присяге», — добавили в администрации.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU писало, что в Ялуторовске (Тюменская область) простились с погибшим на Украине бойцом ЧВК «Вагнер».