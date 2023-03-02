Тюменцы, желающие жить за городом, получат новые льготы

Минстрой пообещал новые условия льготной ипотеки тюменцам, которые хотят переехать в частные дома

03 марта 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

По поручению Минстроя банки упростят условия получения льготной ипотеки на малоэтажное строительство Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Тюмени, которые хотят переехать в районы индивидуальной застройки, получат новые ипотечные льготы. Минстрой России планирует изменить условия льготной ипотеки для строительства собственного дома или коттеджа, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин. В объединении риэлторов Тюменской области URA.RU рассказали, что эти изменения будут актуальны для 60% тюменцев. «Минстрой даст новые условия льготной ипотеки на строительство в районе ИЖС, на малоэтажное строительство. Там больше не будет нужен дополнительный залог в банке, дополнительное поручительство. Это подогреет интерес к загородной недвижимости, мы ожидаем, что спрос может увеличиться до двух раз», — пояснил URA.RU источник. Аналитики портала «Мир Квартир» подсчитали, что интерес к загородной недвижимости проявляет около 65% жителей Тюменской области. А возможность переехать из многоквартирных домов в районы малоэтажной застройки рассматривают для себя около половины жителей областной столицы. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области выгоднее покупать участки земли под строительство, чем готовые коттеджи. Самые выгодные предложения делают продавцы в Тюменском районе и пригородах областной столицы.

Жители Тюмени, которые хотят переехать в районы индивидуальной застройки, получат новые ипотечные льготы. Минстрой России планирует изменить условия льготной ипотеки для строительства собственного дома или коттеджа, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин. В объединении риэлторов Тюменской области URA.RU рассказали, что эти изменения будут актуальны для 60% тюменцев. «Минстрой даст новые условия льготной ипотеки на строительство в районе ИЖС, на малоэтажное строительство. Там больше не будет нужен дополнительный залог в банке, дополнительное поручительство. Это подогреет интерес к загородной недвижимости, мы ожидаем, что спрос может увеличиться до двух раз», — пояснил URA.RU источник. Аналитики портала «Мир Квартир» подсчитали, что интерес к загородной недвижимости проявляет около 65% жителей Тюменской области. А возможность переехать из многоквартирных домов в районы малоэтажной застройки рассматривают для себя около половины жителей областной столицы. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области выгоднее покупать участки земли под строительство, чем готовые коттеджи. Самые выгодные предложения делают продавцы в Тюменском районе и пригородах областной столицы.