Челябинские и свердловские олигархи договорились о сотрудничестве. Фото

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Форум СПП. Абзаково. Башкортостан
Подписи под документом поставили Виктор Рашников и Дмитрий Пумпянский Фото:

Руководители союзов промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской и Свердловской областей Виктор Рашников и Дмитрий Пумпянский 3 марта подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось на горнолыжном курорте «Абзаково» под Магнитогорском. Стороны договорились совместно формировать благоприятный бизнес-климат и продвигать значимые инвестпроекты двух регионов.

«Стороны осуществляют свое сотрудничество по ряду направлений. Среди них содействие улучшению инвестиционного климата в Челябинской и Свердловской областях, внедрение лучших региональных практик», — отмечается в подписанном документе.

Договорились, что стратегии двух организаций будут формировать совместно. При этом учтут сбалансированность экономических, социальных и экологических приоритетов. По мнению бизнесменов, это обеспечит долговременную конкурентоспособность, стабильную работу и будет развивать потенциал местных сообществ.

Оба союза будут содействовать внедрению современных техпроцессов. Также договорились принимать участие в подготовке высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров. Отдельным пунктов названо содействие в развитии процедуры оценки регулирующего воздействия.

Участие в заседании принял губернатор Алексей Текслер. Участники приняли в свои ряды новых членов. Ими стали Промстройсвязбанк и ПО «Трек».

Форум СПП. Абзаково. Башкортостан
Участники двух СПП договорились формировать благоприятный инвестклимат в Челябинской и Свердловской областях
Фото:
Форум СПП. Абзаково. Башкортостан
В работе бизнесменов под Магнитогорском приняли участие руководители министерств и ведомств
Фото:
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Руководители союзов промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской и Свердловской областей Виктор Рашников и Дмитрий Пумпянский 3 марта подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось на горнолыжном курорте «Абзаково» под Магнитогорском. Стороны договорились совместно формировать благоприятный бизнес-климат и продвигать значимые инвестпроекты двух регионов. «Стороны осуществляют свое сотрудничество по ряду направлений. Среди них содействие улучшению инвестиционного климата в Челябинской и Свердловской областях, внедрение лучших региональных практик», — отмечается в подписанном документе. Договорились, что стратегии двух организаций будут формировать совместно. При этом учтут сбалансированность экономических, социальных и экологических приоритетов. По мнению бизнесменов, это обеспечит долговременную конкурентоспособность, стабильную работу и будет развивать потенциал местных сообществ. Оба союза будут содействовать внедрению современных техпроцессов. Также договорились принимать участие в подготовке высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров. Отдельным пунктов названо содействие в развитии процедуры оценки регулирующего воздействия. Участие в заседании принял губернатор Алексей Текслер. Участники приняли в свои ряды новых членов. Ими стали Промстройсвязбанк и ПО «Трек».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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