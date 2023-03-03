Мэр Екатеринбурга поможет похоронить «кремлевца», погибшего в СВО

По словам Алексея Орлова, он регулярно общается в Минобороны и военкомами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мэр Алексей Орлов поможет похоронить погибшего в спецоперации РФ на Украине военного, тело которого не выдают жене. Об этом Орлов заявил на встрече с вдовами военнослужащих в преддверии 8 Марта, передает корреспондент URA.RU.

К Орлову обратилась жена старшего лейтенанта. «Мой муж учился в Московском командном училище (МВОКУ), кремлевец. Мне пришлось пройти очень тяжелый путь. Я до сих пор не могу его вернуть. Тело моего мужа до сих пор не доставили, хотя его не потеряли», — сказала женщина. Она не уточнила, когда и где погиб ее супруг, но заверила, что знает, где находится его тело. Кроме того, женщина отметила, что столкнулась с проблемами при получении государственных выплат. Сейчас у нее на руках годовалая дочь.

Также женщина рассказала о проблеме своей знакомой, которая живет в Екатеринбурге уже десять лет, но не имеет гражданства. Ее супруг тоже погиб в ходе СВО, и ей точно так же отказывают в компенсации.

«Сегодня у меня возможности все эти вопросы поднимать на всех уровнях — с Минобороны, военкоматами я регулярно общаюсь. С губернатором. Губернатор — особенно то, что касается выплат, — держит просто на жесточайшем контроле», — сказал Орлов.

Он пообещал переформатировать работу своего волонтерского центра «Мы рядом» и городского центра защиты прав потребителей. Так, чтобы эти структуры оказывали семьям военных (не только мобилизованных) различную поддержку, в том числе юридическую.