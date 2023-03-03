Мэр Екатеринбурга подключил связи, спасая жизнь вдовы военного

03 марта 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

О проблеме Татьяны мэр узнал на встрече с вдовами военных-участников СВО Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэр Алексей Орлов помог жительнице Екатеринбурга, чьей муж погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, попасть под опеку главы свердловского минздрава Андрея Карлова. Женщина борется с раком и одна воспитывает десятилетнюю дочь. О своей проблеме Татьяна рассказала на встрече Орлова с вдовами военных. По ее словам, супруга не стало в июле 2022-го. «У меня очень серьезное онкологическое заболевание. Я лечусь в седьмой городской больнице. Они буквально меня списали. Нужно ехать в Москву, в Санкт-Петербург, а там тоже конкурс-кастинг. Нужны какие-то экспериментальные методы лечения», — передает слова Татьяны корреспондент URA.RU. Новость по теме Мэр Екатеринбурга поможет похоронить «кремлевца», погибшего в СВО «Меня выписали две недели назад, я даже думала, приду я к вам или не приду. Опухоль душит», — добавила женщина. «Дайте, пожалуйста, данные свои. Я переговорю с министром», — сказал Орлов. Сразу по окончании встречи он действительно созвонился с Карловым. «Министр уже сам пообщался с Татьяной. Определили на консультацию и взяли на сопровождение», — рассказали корреспонденту в администрации. Как писало URA.RU, на этой же встрече Орлов пообещал помочь вдове военного-«кремлевца». Она никак не может похоронить мужа — власти не выдают ей тело.

Мэр Алексей Орлов помог жительнице Екатеринбурга, чьей муж погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, попасть под опеку главы свердловского минздрава Андрея Карлова. Женщина борется с раком и одна воспитывает десятилетнюю дочь. О своей проблеме Татьяна рассказала на встрече Орлова с вдовами военных. По ее словам, супруга не стало в июле 2022-го. «У меня очень серьезное онкологическое заболевание. Я лечусь в седьмой городской больнице. Они буквально меня списали. Нужно ехать в Москву, в Санкт-Петербург, а там тоже конкурс-кастинг. Нужны какие-то экспериментальные методы лечения», — передает слова Татьяны корреспондент URA.RU. «Меня выписали две недели назад, я даже думала, приду я к вам или не приду. Опухоль душит», — добавила женщина. «Дайте, пожалуйста, данные свои. Я переговорю с министром», — сказал Орлов. Сразу по окончании встречи он действительно созвонился с Карловым. «Министр уже сам пообщался с Татьяной. Определили на консультацию и взяли на сопровождение», — рассказали корреспонденту в администрации. Как писало URA.RU, на этой же встрече Орлов пообещал помочь вдове военного-«кремлевца». Она никак не может похоронить мужа — власти не выдают ей тело.