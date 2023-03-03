Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ в Бахмуте полностью отрезаны от путей снабжения

03 марта 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют высоты Бахмута Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» отрезала Вооруженные силы Украины (ВСУ) от путей снабжения в Бахмуте (Артемовск) и все подходы находятся в зоне огневого поражения. Об этом сообщает боец подразделения ЧВК. «Холм, возвышенность, <…> мы ее взяли успешно, как только на нее поднимаешься, оттуда видны далеко окрестности, естественно, все подъездные пути, которые находятся севернее Бахмута, мы видим», — заявил боец подразделения, передает РИА Новости. Также он подчеркнул, что постоянно работает российская артиллерия. Собеседник обратил внимание на то, что украинские войска также не сидят без дела, ищут пути обхода и прокладывают новые пути. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его бойцы окружили Бахмут. Также Пригожин подчеркивал, что ему нужно еще около 20 тысяч бойцов и тогда город будет взят в ближайшее время.

ЧВК «Вагнер» отрезала Вооруженные силы Украины (ВСУ) от путей снабжения в Бахмуте (Артемовск) и все подходы находятся в зоне огневого поражения. Об этом сообщает боец подразделения ЧВК. «Холм, возвышенность, <…> мы ее взяли успешно, как только на нее поднимаешься, оттуда видны далеко окрестности, естественно, все подъездные пути, которые находятся севернее Бахмута, мы видим», — заявил боец подразделения, передает РИА Новости. Также он подчеркнул, что постоянно работает российская артиллерия. Собеседник обратил внимание на то, что украинские войска также не сидят без дела, ищут пути обхода и прокладывают новые пути. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его бойцы окружили Бахмут. Также Пригожин подчеркивал, что ему нужно еще около 20 тысяч бойцов и тогда город будет взят в ближайшее время.