Пригожин сообщил Зеленскому об окружении Бахмута

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Евгений Пригожин обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой позволить детям и старикам покинуть Бахмут Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» практически окружила Бахмут (Артемовск). В городе остались только старики и дети, им нужно позволить покинуть населенный пункт. С таким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Я обращаюсь к президенту Украины… Подразделение ЧВК Вагнер практически окружила Бахмут», — заявил Евгений Пригожин. Он попросил Зеленского отпустить стариков и детей. Видеозапись опубликована в официальном telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина.

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ЧВК «Вагнер» практически окружила Бахмут (Артемовск). В городе остались только старики и дети, им нужно позволить покинуть населенный пункт. С таким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Я обращаюсь к президенту Украины… Подразделение ЧВК Вагнер практически окружила Бахмут», — заявил Евгений Пригожин. Он попросил Зеленского отпустить стариков и детей. Видеозапись опубликована в официальном telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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