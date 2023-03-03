Пригожин сообщил Зеленскому об окружении Бахмута

Евгений Пригожин обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой позволить детям и старикам покинуть Бахмут
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ЧВК «Вагнер» практически окружила Бахмут (Артемовск). В городе остались только старики и дети, им нужно позволить покинуть населенный пункт. С таким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Я обращаюсь к президенту Украины… Подразделение ЧВК Вагнер практически окружила Бахмут», —
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