Пригожин: ЧВК «Вагнер» необходимо еще 20 тысяч солдат для быстрого взятия Бахмута

Для полного взятия Бахмута нужно время, отметил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Для полного оперативного взятия Бахмута (Артемовск) в ДНР российской армии нужно от 20 до 30 тысяч бойцов. Об этом заявил, отвечая на вопрос URA.RU о сроках освобождения от ВСУ города, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Если вы хотите помочь взять Бахмут в ближайшее время, то большая просьба подготовить тысяч 20-30 крепких парней. Мы их обучим, и пойдем возьмем Бахмут», — сказал Евгений Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пригожин сообщил, что бойцы практически окружили Бахмут. В городе остались только старики и дети.
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