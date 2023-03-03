Пригожин: ЧВК «Вагнер» необходимо еще 20 тысяч солдат для быстрого взятия Бахмута

03 марта 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Для полного взятия Бахмута нужно время, отметил Евгений Пригожин Фото (архив): Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для полного оперативного взятия Бахмута (Артемовск) в ДНР российской армии нужно от 20 до 30 тысяч бойцов. Об этом заявил, отвечая на вопрос URA.RU о сроках освобождения от ВСУ города, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Если вы хотите помочь взять Бахмут в ближайшее время, то большая просьба подготовить тысяч 20-30 крепких парней. Мы их обучим, и пойдем возьмем Бахмут», — сказал Евгений Пригожин. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пригожин сообщил, что бойцы практически окружили Бахмут. В городе остались только старики и дети.

Для полного оперативного взятия Бахмута (Артемовск) в ДНР российской армии нужно от 20 до 30 тысяч бойцов. Об этом заявил, отвечая на вопрос URA.RU о сроках освобождения от ВСУ города, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Если вы хотите помочь взять Бахмут в ближайшее время, то большая просьба подготовить тысяч 20-30 крепких парней. Мы их обучим, и пойдем возьмем Бахмут», — сказал Евгений Пригожин. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пригожин сообщил, что бойцы практически окружили Бахмут. В городе остались только старики и дети.