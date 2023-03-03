03 марта 2023

Байден перенес сложную операцию

Bloomberg: Байдену удалили опухоль на коже
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Президенту США Байдену в феврале удалили опухоль на коже Фото:

Президенту США Джо Байдену в феврале удалили раковое образование на груди. Об этом сообщает давний врач Байдена Кевин О’Коннор.

«Байдену удалили опухоль на коже. Операция была в феврале», — пишет Bloomberg со ссылкой на О’Коннора.

Кевин О’Коннор рассказал, что кожа американского лидера «хорошо зажила» после операции. Биопсия показала, что поражение было базальноклеточным раком. По его словам, дальнейшего лечения не требуется.

Ранее сообщалось, что Джо Байден, выступая в штате Массачусетс, оговорился и заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды в Америке. Политик пытался рассказать историю из прошлого, но сделал это в настоящем времени.

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Президенту США Джо Байдену в феврале удалили раковое образование на груди. Об этом сообщает давний врач Байдена Кевин О’Коннор. «Байдену удалили опухоль на коже. Операция была в феврале», — пишет Bloomberg со ссылкой на О’Коннора. Кевин О’Коннор рассказал, что кожа американского лидера «хорошо зажила» после операции. Биопсия показала, что поражение было базальноклеточным раком. По его словам, дальнейшего лечения не требуется. Ранее сообщалось, что Джо Байден, выступая в штате Массачусетс, оговорился и заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды в Америке. Политик пытался рассказать историю из прошлого, но сделал это в настоящем времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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