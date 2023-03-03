Байден перенес сложную операцию

Президенту США Джо Байдену в феврале удалили раковое образование на груди. Об этом сообщает давний врач Байдена Кевин О’Коннор.
«Байдену удалили опухоль на коже. Операция была в феврале», — пишет
Кевин О’Коннор рассказал, что кожа американского лидера «хорошо зажила» после операции. Биопсия показала, что поражение было базальноклеточным раком. По его словам, дальнейшего лечения не требуется.
Ранее сообщалось, что Джо Байден, выступая в штате Массачусетс, оговорился и заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды в Америке. Политик пытался рассказать историю из прошлого, но сделал это в настоящем времени.
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