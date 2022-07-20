Байден заявил, что заболел раком из-за загрязнений в США

21 июля 2022 в 01:50 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что был болен раком из-за загрязнений в США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден, выступая в штате Массачусетс, оговорился и заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды в Америке. Политик пытался рассказать историю из прошлого, но сделал это в настоящем времени. «Приходилось включать автомобильные дворники, чтобы в прямом смысле смывать нефтяные пятна со стекла. Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И поэтому в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал Джо Байден. Пользователи соцсетей сразу же обратили внимание на это заявление президента США, передает ТАСС. Один из редакторов газеты The Washington Post Гленн Кесслер напомнил, что в медицинском отчете Байдена указано, что перед президентским сроком ему удалили немеланомные опухоли кожи. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. В июне Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки. Также он нередко стал теряться в пространстве после завершения своих выступлений. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден, выступая в штате Массачусетс, оговорился и заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды в Америке. Политик пытался рассказать историю из прошлого, но сделал это в настоящем времени. «Приходилось включать автомобильные дворники, чтобы в прямом смысле смывать нефтяные пятна со стекла. Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И поэтому в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал Джо Байден. Пользователи соцсетей сразу же обратили внимание на это заявление президента США, передает ТАСС. Один из редакторов газеты The Washington Post Гленн Кесслер напомнил, что в медицинском отчете Байдена указано, что перед президентским сроком ему удалили немеланомные опухоли кожи. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. В июне Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки. Также он нередко стал теряться в пространстве после завершения своих выступлений.