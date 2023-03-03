В Свердловской области детский сад затянуло дымом, внутри находились 73 ребенка

В Богдановиче произошло короткое замыкание в детсаду №38 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Богдановиче Свердловской области в детском саду №38 по улице 3 квартала произошло короткое замыкание, здание затянуло дымом. Внутри находились 73 ребенка и 20 сотрудников, они смогли эвакуироваться, сообщили в горадминистрации.

«В детском саду №38 произошло короткое замыкание проводки, внутри находились 93 человека. Всем удалось эвакуироваться на улицу до приезда спасателей», — пишет администрация Богдановича в соцсети «ВКонтакте». Детей доставили в детский сад №13.

Инцидент произошел 2 марта. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили задымление, но не зарегистрировали открытого горения. Короткое замыкание произошло в сушильном аппарате. На месте работали 28 человек личного состава служб спасения, девять единиц техники и два работника Облкоммунэнерго.

В соцсетях бабушка внучки, которая ходит в детский сад №38, выразила слова благодарности сотрудникам учреждения за слаженно проведенную эвакуацию детей. «Выражаю теплые слова признательности сотрудникам детсада за то, как слаженно и четко они эвакуировали детей. Всех малышей быстро и оперативно одели и вывели из здания. Спасибо за сохранение самого дорогого, что у нас есть», — написала Ольга С.

Ранее URA.RU писало о пожаре в екатеринбургском детском саду на улице Фрунзе, 43а. В помещении загорелась проводка, все здание затянуло дымом.