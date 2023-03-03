03 марта 2023
02 марта 2023

В ЯНАО ищут врачей на зарплату в три раза выше чем у госслужащего

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, кабинет врача, врач, медики, медицинская одежда
Работодатель предлагает специалистам зарплату до 199 тысяч рублей Фото:

В городскую больницу Тазовского (ЯНАО) требуется психиатр-нарколог, эндокринолог, офтальмолог и детский хирург. Сотрудникам предлагают зарплату почти в три раза превышающую оплату труда инспектора отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО. Вакансии медработников размещены на портале hh.ru.

«ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“: требуется врач психиатр-нарколог, врач эндокринолог, врач офтальмолог, врач хирург детский. Зарплата от 113 000 до199 000 рублей», — сообщается на портале.

Начинающим специалистам будет предоставлена единовременная выплата в 100 тысяч рублей. Для сотрудников из других регионов и городов ЯНАО будет предоставлено жилье за счет работодателя. Всего в учреждении открыто шесть вакансий. С дополнительной информацией можно ознакомиться на портале hh.ru.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО объявлен конкурс на должности инспекторов в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Зарплата инспектора составляет от 27 до 68 тысяч рублей.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В городскую больницу Тазовского (ЯНАО) требуется психиатр-нарколог, эндокринолог, офтальмолог и детский хирург. Сотрудникам предлагают зарплату почти в три раза превышающую оплату труда инспектора отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО. Вакансии медработников размещены на портале hh.ru. «ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“: требуется врач психиатр-нарколог, врач эндокринолог, врач офтальмолог, врач хирург детский. Зарплата от 113 000 до199 000 рублей», — сообщается на портале. Начинающим специалистам будет предоставлена единовременная выплата в 100 тысяч рублей. Для сотрудников из других регионов и городов ЯНАО будет предоставлено жилье за счет работодателя. Всего в учреждении открыто шесть вакансий. С дополнительной информацией можно ознакомиться на портале hh.ru. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО объявлен конкурс на должности инспекторов в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Зарплата инспектора составляет от 27 до 68 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...