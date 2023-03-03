В ЯНАО ищут врачей на зарплату в три раза выше чем у госслужащего

В городскую больницу Тазовского (ЯНАО) требуется психиатр-нарколог, эндокринолог, офтальмолог и детский хирург. Сотрудникам предлагают зарплату почти в три раза превышающую оплату труда инспектора отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО. Вакансии медработников размещены на портале hh.ru.
«ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“: требуется врач психиатр-нарколог, врач эндокринолог, врач офтальмолог, врач хирург детский. Зарплата от 113 000 до199 000 рублей», — сообщается на портале.
Начинающим специалистам будет предоставлена единовременная выплата в 100 тысяч рублей. Для сотрудников из других регионов и городов ЯНАО будет предоставлено жилье за счет работодателя. Всего в учреждении открыто шесть вакансий. С дополнительной информацией можно ознакомиться на портале hh.ru.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО объявлен конкурс на должности инспекторов в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Зарплата инспектора составляет от 27 до 68 тысяч рублей.
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