В ЯНАО ищут врачей на зарплату в три раза выше чем у госслужащего

04 марта 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

Работодатель предлагает специалистам зарплату до 199 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городскую больницу Тазовского (ЯНАО) требуется психиатр-нарколог, эндокринолог, офтальмолог и детский хирург. Сотрудникам предлагают зарплату почти в три раза превышающую оплату труда инспектора отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО. Вакансии медработников размещены на портале hh.ru. «ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“: требуется врач психиатр-нарколог, врач эндокринолог, врач офтальмолог, врач хирург детский. Зарплата от 113 000 до199 000 рублей», — сообщается на портале. Начинающим специалистам будет предоставлена единовременная выплата в 100 тысяч рублей. Для сотрудников из других регионов и городов ЯНАО будет предоставлено жилье за счет работодателя. Всего в учреждении открыто шесть вакансий. С дополнительной информацией можно ознакомиться на портале hh.ru. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО объявлен конкурс на должности инспекторов в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Зарплата инспектора составляет от 27 до 68 тысяч рублей.

В городскую больницу Тазовского (ЯНАО) требуется психиатр-нарколог, эндокринолог, офтальмолог и детский хирург. Сотрудникам предлагают зарплату почти в три раза превышающую оплату труда инспектора отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО. Вакансии медработников размещены на портале hh.ru. «ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“: требуется врач психиатр-нарколог, врач эндокринолог, врач офтальмолог, врач хирург детский. Зарплата от 113 000 до199 000 рублей», — сообщается на портале. Начинающим специалистам будет предоставлена единовременная выплата в 100 тысяч рублей. Для сотрудников из других регионов и городов ЯНАО будет предоставлено жилье за счет работодателя. Всего в учреждении открыто шесть вакансий. С дополнительной информацией можно ознакомиться на портале hh.ru. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО объявлен конкурс на должности инспекторов в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Зарплата инспектора составляет от 27 до 68 тысяч рублей.