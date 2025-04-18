18 апреля 2025

МВД Краснодара проверит сообщения о сбежавших из части срочниках

© Служба новостей «URA.RU»
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В МВД узнали о сообщениях по поводу возможного побега военнослужащих из части в Краснодаре
В МВД узнали о сообщениях по поводу возможного побега военнослужащих из части в Краснодаре Фото:

Управление министерства внутренних дел по Краснодару проверяет информацию о возможном побеге военнослужащих из части в городе. Место предполагаемого происшествия оцеплено, дежурят сотрудники силовых ведомств. По предварительной информации, к побегу могли прибегнуть до 100 заключенных.

«В МВД Краснодара сообщили, что проверяют информацию о возможном побеге срочников», — говорится в публикации RT в telegram-канале. Официального подтверждения информации о побеге не приводилось.

В ночь на 19 апреля поступили сообщения о попытке побега военных из части в Краснодаре. По информации telegram-канала Baza, около 100 военных в статусе самовольно оставивших часть (СОЧ) пробили забор и вышли на территорию Военной комендатуры. Официальных заявлений на этот счет не последовало.

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Управление министерства внутренних дел по Краснодару проверяет информацию о возможном побеге военнослужащих из части в городе. Место предполагаемого происшествия оцеплено, дежурят сотрудники силовых ведомств. По предварительной информации, к побегу могли прибегнуть до 100 заключенных. «В МВД Краснодара сообщили, что проверяют информацию о возможном побеге срочников», — говорится в публикации RT в telegram-канале. Официального подтверждения информации о побеге не приводилось. В ночь на 19 апреля поступили сообщения о попытке побега военных из части в Краснодаре. По информации telegram-канала Baza, около 100 военных в статусе самовольно оставивших часть (СОЧ) пробили забор и вышли на территорию Военной комендатуры. Официальных заявлений на этот счет не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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