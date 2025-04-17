Салехардский комбинат в годы Великой Отечественной войны был крупнейшим на Ямале. Он поставлял на фронт сотни вагонов своей продукции. На него работали несколько колхозов и рыбозаводов. Именно в военные годы комбинат впервые вышел на полную производственную мощность. Как ковал победу Салехардский рыбный завод в 1941 — 1945 годах, — в материале URA.RU.
Обдорский консервный комбинат с проектной мощностью 3,5 млн банок в год был заложен в июле 1930 года. За полгода строители возвели корпуса жестяно-баночного и консервного цехов, рыбный причал, лабораторию, запустили электростанцию и паровую котельную. А еще спустя полгода, к июню 1931-го, завод выдал первую продукцию — 935 тысяч банок консервов. Сырье для комбината поставляли рыбозаводы округа и пять колхозов, расположенных поблизости.
Многое поставлялось на экспорт. Уже первые поставки за рубеж исчислялись сотнями тысяч банок. «Перерабатывали в основном рыбу благородных пород. Так, в 1939 году рыбоконсервный завод участвовал во Всемирной выставке рыбной продукции в Нью-Йорке, где консервы „Нельма натуральная“ получили высочайшую оценку, а также золотую медаль», — пишет автор монографии «Рыбное хозяйство Ямало-Ненецкого национального округа в годы Великой Отечественной войны» Любовь Алексеева.
Производительность комбината в годы войны
В первые годы войны производственная деятельность комбината увеличилась в два раза. Здесь создали более десяти новых производств, мощность действующих цехов значительно возросла. Насколько мощным стал комбинат, можно судить по следующим данным.
- В Салехарде строились рыбацкие поселки, обрабатывающие пункты, ледники, орудия лова, промысловый флот.
- Рыбообрабатывающий цех занимался не только обработкой рыбы (в 1942 году выработал 12 495 центнеров), но и заготавливал лед (18 000 куб м), руководил флотом в составе 33 единиц, принимал и перевозил сырье с различных рыбозаводов и колхозов округа на расстояния до 500 км в количестве до 40 000 центнеров.
- Консервный цех помимо своей основной нагрузки занимался сушкой и сколачиванием ящиков (до 40 тысяч ящиков), а в 1943 году должен был сколотить и высушить 120 тысячи ящиков.
- Цех пищевых концентратов в начале 1943 году освоил производство колбасы из белужьего мяса, кулинарные рыбные изделия, выпуская их ежемесячно на сумму 100—120 тысяч рублей.
Директор комбината Николай Семенов летом 1942 года на заседании Пленума Обкома отмечал, что полугодовой план предприятие выполнило, но сохранялась проблема с доставкой рыбы на комбинат. «Это происходило по причине несвоевременной доставки плашкоутов к местам рыбодобычи, низкой квалификации кормщиков и приемщиков (так как опытные специалисты к этому времени уже все были в армии)», — пишет Любовь Алексеева. Малочисленным оставался и флот. По этой причине собрать выловленную рыбу во всех рыбоприемных пунктах было сложно.
Несмотря на трудности, годовые обязательства комбинат выполнял за девять месяцев. Из отчета Омского Обкома ВКП (б) за 1940— 1943 годов о работе Салехардского комбината: «За девять месяцев 1943 года было переработано 19 933 центнеров рыбы. План года был выполнен досрочно».
Летом 1944 года комбинат перешел на круглосуточную работу. Благодаря этому 1 декабря 1944 года план был выполнен на 118,4%, продукции произведено на 16,5% больше, чем в 1943 году. Комбинат отгрузил 331 (!) вагон рыбопродукции.
Суточная мощность комбината составляла 45 тысяч банок. Но фактически он производил почти в два раза больше — 84 тысячи банок в сутки. При всех жесточайших условиях производства и быта работников, из низкой оплаты труда брак составлял всего 0,48%.
Рекордным по выпуску консервов стал 1944 год, когда комбинат дал государству 5 млн 700 тысяч консервных банок. Фактически именно к этому времени предприятие и вышло на полную производственную мощность.
«Муксун с костью», «Пыжьян в томате»: какими были консервы в годы войны
Исследователи отмечают, что за годы войны Салехардский комбинат выпустил консервов в 2,5 раза больше, чем за 10 довоенных лет. Их списки у разных авторов научных работ неодинаковы. Одни упоминают консервы «Муксун с костью», «Крошка белой рыбы», «Пыжьян в томате». Другие с большей детализацией отмечают иную продукцию.
К 1941 году на комбинате производили натуральные консервы из рыбы ценных пород без предварительной тепловой обработки. «При производстве натуральных консервов применяли очень небольшое количество пряностей», — пишет Любовь Алексеева.
Ассортимент впечатляет. Помимо охлажденной, мороженой рыбы и «спецпосола», в Салехарде выпускали консервы в томате, в масле, а также продукцию под наименованиями «Печень», «Паштет», «Котлеты», «Дичь», «Свинина», «Оленина». Из рыбной продукции были также балык и икра. Завод выпускал и пищевые концентраты — рыбную муку, а также техническую продукцию, например, рыбий жир и муку. Завод сам производил жестяные банки, гвозди из жести (рационализаторское предложение). Рабочие научились исправлять ржавую жесть.
Салехардский рыбокомбинат, как и все ямальские рыбозаводы, сам заготавливал лед. Это был самый простой и естественный вид хранения рыбы. «Лед заготавливался и складывался на берегу около посолочных лабазов, укрывался примитивным изоляционным материалом — сеном, таким образом лед сохранялся в летний период и выполнял функции холодильника», — рассказывает Любовь Алексеева.
На комбинате было организовано безотходное производство. Рыбьи головы, внутренности, плавники и хвосты отправляли в утилизационный цех, где производили пищевой и технический жиры, клей и кормовую муку.
«Работали до изнеможения»: подвиг северян в тылу
Чтобы увеличить производительность, комбинату срочно нужны были рабочие руки. Принудительная миграция на территорию Ямала отчасти решила эту проблему, но не в качественном отношении. Хотя большинство рабочих трудилось с воодушевлением, самоотверженно, полностью отдавая свои силы фронту. Дети Салехарда наряду со взрослыми работали на рыбозаводе. В путину 1942 года учащиеся салехардской школы трудились на промысле Каменный по 14 часов, перевыполняя нормы вылова в полтора-два раза.
В 1942 году в округ завозили спецпоселенцев и переселенцев. Условия их проживания были тяжелыми, средняя площадь на одного человека составляла всего два квадратных метра. По данным госархива ЯНАО, в общежитиях Салехардского консервного комбината выделялось еще меньше места ввиду отсутствия свободной жилой площади.
«Проблемы с размещением и антисанитария, тяжелый физический труд и трудности адаптации населения к условиям Крайнего Севера приводили к высокой смертности среди спецпереселенцев», — отмечает научный сотрудник Научного Центра изучения Арктики Ольга Рябкова.
Сверхурочная работа в годы войны на Ямале не оплачивалась. Средний заработок рабочего рыбообрабатывающего завода составлял около 220 рублей. Для сравнения: в годы войны труд машинистки оплачивался в 300 рублей, курьера и уборщицы — в 120 рублей. Зарплата матроса — 225 руб., радиста — 550 руб., главного инженера — 1 200 рублей.
Рыбаки и работники рыбозаводов никогда не были в привилегированном положении, в отличие от служащих, инженеров и охотников. В докладной записке председателя правления Ямало-Ненецкого окррыбакколхозсоюза Пескова от 26 ноября 1944 года сообщалось, что рыбакам-колхозникам не выдавали ни табак, ни чай, выделяя их только охотникам.
Также на производстве не поощрялась выдача сырья. Тем не менее, для рыбных трестов Севера зачастую делалось исключение. Часть улова оставалась в округе, так как питание было скудным.
«Работали за гроши до изнеможения, с надрывом. Хлеба получали по 400 г, крупы — 500 г на месяц. В магазинах за деньги ничего нельзя было купить», – вспоминает одна из местных жительниц.
Тысячи центнеров выловленной и переработанной рыбы на Салехардском комбинате — это результат тяжелого физического труда женщин и подростков. Коренные жители Ямала и переселенцы вынесли на своих плечах все тяготы войны и обеспечили победу над врагом.
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