ВСУ отбирают женщин в подразделения операторов дронов

ВСУ начали создавать подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов, состоящие из женщин. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«На территории Украины сейчас формируются женские подразделения операторов дронов», — передает слова Киселева ТАСС. Он добавил, что это происходит на фоне значительных военных потерь. Женские подразделения уже задействованы на фронте.
Замглавы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Павел Палиса отметил, что все граждане, включая женщин, должны проходить службу в армии, иначе могут лишиться прав. На Украине продолжаются скандалы из-за радикальных предложений по мобилизации, передает Pravda.Ru. С февраля 2022 года в стране действует всеобщая мобилизация, с последующими ужесточениями правил, что вынуждает мужчин находить способы избежать призыва, включая покупку справок или попытки нелегального выезда за границу.
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