«Я — болван»: президент Сербии удивил нестандартными пасхальными яйцами. Видео

Президент Сербии Вучич написал на пасхальных яйцах фразу «Я чаци»
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Вучич поучаствовал в окрашивании яиц
Вучич поучаствовал в окрашивании яиц Фото:

Президент Сербии Александр Вучич удивил нестандартными пасхальными яйцами, на которых написал «Я — чаци». Это слово в Сербии используется для обозначения тех, кто участвует в провластных акциях за деньги.

Вучич ранее встретился со своими сторонниками в палаточном городке, установленном студентами, отказавшимися от протестных акций. Протесты в Сербии продолжаются после трагедии в Новом Саде, где погибли 16 человек. Власти считают, что целью этих протестов является свержение президента, и что за ними стоят западные организации, передает «Ридус».

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Президент Сербии Александр Вучич удивил нестандартными пасхальными яйцами, на которых написал «Я — чаци». Это слово в Сербии используется для обозначения тех, кто участвует в провластных акциях за деньги. Вучич ранее встретился со своими сторонниками в палаточном городке, установленном студентами, отказавшимися от протестных акций. Протесты в Сербии продолжаются после трагедии в Новом Саде, где погибли 16 человек. Власти считают, что целью этих протестов является свержение президента, и что за ними стоят западные организации, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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