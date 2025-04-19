Президент Сербии Александр Вучич удивил нестандартными пасхальными яйцами, на которых написал «Я — чаци». Это слово в Сербии используется для обозначения тех, кто участвует в провластных акциях за деньги.
Вучич ранее встретился со своими сторонниками в палаточном городке, установленном студентами, отказавшимися от протестных акций. Протесты в Сербии продолжаются после трагедии в Новом Саде, где погибли 16 человек. Власти считают, что целью этих протестов является свержение президента, и что за ними стоят западные организации, передает «Ридус».
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