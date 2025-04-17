17 апреля 2025

Ямальская авиакомпания на четверть сократила парк импортных самолетов

«Ямал» вошел в число авиакомпаний с наибольшим числом списанных самолетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Выводились в основном самолеты устаревших моделей
Выводились в основном самолеты устаревших моделей Фото:

АТК «Ямал» вошла в число российских авиакомпаний, выведших из эксплуатации наибольшее количество пассажирских самолетов западного производства. Данные приводит Росавиация.

«За исключением закрывшейся Royal Flight больше всего в процентном соотношении потеряли авиакомпании с небольшими парками: „Икар“ (-25%), „Якутия“ (-22%) и „Ямал“ (-21%)», — сообщает telegram-канал «Авиатранспортное обозрение» со ссылкой на данные Росавиации.

Источник также пишет, что авиакомпании чаще всего выводили из эксплуатации самолеты устаревших моделей. Так, в этом списке широкофлюзеляжные Boeing 747 (-78% парка) и 767 (-50%) и Boeing 757 (-36%).

По данным ямальской авиакомпани, ее самолетный парк состоит сейчас из воздушных судов отечественного и импортного производства. Это 15 самолетов Sukhoi SuperJet 100-95LR, восемь самолетов Airbus А-320 и два самолета CRJ-200LR.

В августе 2024 года авиакомпания приостановила чартерную программу международных полетов. Это позволило расширить географию полетов и открыть четыре новых направления из Ноябрьска и Надыма в Омск и обратно. 

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АТК «Ямал» вошла в число российских авиакомпаний, выведших из эксплуатации наибольшее количество пассажирских самолетов западного производства. Данные приводит Росавиация. «За исключением закрывшейся Royal Flight больше всего в процентном соотношении потеряли авиакомпании с небольшими парками: „Икар“ (-25%), „Якутия“ (-22%) и „Ямал“ (-21%)», — сообщает telegram-канал «Авиатранспортное обозрение» со ссылкой на данные Росавиации. Источник также пишет, что авиакомпании чаще всего выводили из эксплуатации самолеты устаревших моделей. Так, в этом списке широкофлюзеляжные Boeing 747 (-78% парка) и 767 (-50%) и Boeing 757 (-36%). По данным ямальской авиакомпани, ее самолетный парк состоит сейчас из воздушных судов отечественного и импортного производства. Это 15 самолетов Sukhoi SuperJet 100-95LR, восемь самолетов Airbus А-320 и два самолета CRJ-200LR. В августе 2024 года авиакомпания приостановила чартерную программу международных полетов. Это позволило расширить географию полетов и открыть четыре новых направления из Ноябрьска и Надыма в Омск и обратно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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