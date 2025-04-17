Ямальская авиакомпания на четверть сократила парк импортных самолетов

АТК «Ямал» вошла в число российских авиакомпаний, выведших из эксплуатации наибольшее количество пассажирских самолетов западного производства. Данные приводит Росавиация.
«За исключением закрывшейся Royal Flight больше всего в процентном соотношении потеряли авиакомпании с небольшими парками: „Икар“ (-25%), „Якутия“ (-22%) и „Ямал“ (-21%)», — сообщает telegram-канал «Авиатранспортное обозрение» со ссылкой на данные Росавиации.
Источник также пишет, что авиакомпании чаще всего выводили из эксплуатации самолеты устаревших моделей. Так, в этом списке широкофлюзеляжные Boeing 747 (-78% парка) и 767 (-50%) и Boeing 757 (-36%).
По данным ямальской авиакомпани, ее самолетный парк состоит сейчас из воздушных судов отечественного и импортного производства. Это 15 самолетов Sukhoi SuperJet 100-95LR, восемь самолетов Airbus А-320 и два самолета CRJ-200LR.
В августе 2024 года авиакомпания приостановила чартерную программу международных полетов. Это позволило расширить географию полетов и открыть четыре новых направления из Ноябрьска и Надыма в Омск и обратно.
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