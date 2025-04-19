В Госдуме придумали план по спасению пенсионеров в 2040 году

В Госдуме предложили план по улучшению пенсионной системы к 2040 году без повышения пенсионного возраста. Депутат Сергей Гаврилов отметил необходимость пересмотра подходов к пенсионному обеспечению, с акцентом на усиление накопительных механизмов, связанных с индивидуальной трудовой историей.
«Необходим пересмотр самой логики пенсионного обеспечения: усиление накопительных механизмов, привязанных к индивидуальной трудовой истории, либо переход к гибридной системе», — передает слова Гаврилова ТАСС. Он предупредил о возможном нарушении баланса между плательщиками и пенсионерами, если демографическая ситуация не изменится, что приведет к угрозам для распределительной системы.
Гаврилов указывает, что дополнительные расходы из бюджета не помогут решить системные проблемы, так как они лишь перераспределяют ограниченные ресурсы. Он подчеркивает важность гибридной системы пенсионного обеспечения и стимулирующих надбавок за более поздний выход на пенсию, которые могут помочь гражданам самостоятельно решать, работать ли дольше ради увеличения будущих выплат. Это позволит разгрузить пенсионную систему и повысить возраст выхода на пенсию, заключил Гаврилов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.