Врач рассказал, как правильно есть кулич без вреда для здоровья

Врач Тяжельников: взрослым хватает 100-200 граммов кулича
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Людям с ожирением и диабетом лучше избегать куличей, заявил Тяжельников
Людям с ожирением и диабетом лучше избегать куличей, заявил Тяжельников Фото:

Взрослым людям рекомендуется употреблять от 100 до 200 граммов кулича. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов», — передает слова Тяжельникова РИА Новости. Он добавил, что лучше это делать в первой половине дня. Кулич состоит из сдобного теста с маслом, сахаром и добавками, из-за чего он не может быть диетическим, и важно употреблять его в умеренных количествах.

Тяжельников подчеркнул, что для людей с определенными проблемами со здоровьем, такими как ожирение или диабет, лучше избегать куличей. В качестве альтернативы он предложил использовать здоровые варианты, например, муку с низким гликемическим индексом и сахарозаменители.

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Взрослым людям рекомендуется употреблять от 100 до 200 граммов кулича. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. «Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов», — передает слова Тяжельникова РИА Новости. Он добавил, что лучше это делать в первой половине дня. Кулич состоит из сдобного теста с маслом, сахаром и добавками, из-за чего он не может быть диетическим, и важно употреблять его в умеренных количествах. Тяжельников подчеркнул, что для людей с определенными проблемами со здоровьем, такими как ожирение или диабет, лучше избегать куличей. В качестве альтернативы он предложил использовать здоровые варианты, например, муку с низким гликемическим индексом и сахарозаменители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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