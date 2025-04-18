В школах России сделают единое расписание уроков

Работа над единым расписанием уроков для школ находится на стадии завершения. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Предполагается, что единое расписание позволит более ясно понимать, какая у педагогов нагрузка.
«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал глава Минпросвещения. Его слова передало РИА Новости.
Ранее в Госдуме предложили ввести индивидуальное обучение для школьников. По словам авторов инициативы, новая система должна заменить старую традиционную классно-урочную модель.
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