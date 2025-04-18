18 апреля 2025

В школах России сделают единое расписание уроков

© Служба новостей «URA.RU»
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Все школьники в России будут учиться по единому расписанию
Все школьники в России будут учиться по единому расписанию Фото:

Работа над единым расписанием уроков для школ находится на стадии завершения. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Предполагается, что единое расписание позволит более ясно понимать, какая у педагогов нагрузка.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал глава Минпросвещения. Его слова передало РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили ввести индивидуальное обучение для школьников. По словам авторов инициативы, новая система должна заменить старую традиционную классно-урочную модель.

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Работа над единым расписанием уроков для школ находится на стадии завершения. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Предполагается, что единое расписание позволит более ясно понимать, какая у педагогов нагрузка. «Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал глава Минпросвещения. Его слова передало РИА Новости. Ранее в Госдуме предложили ввести индивидуальное обучение для школьников. По словам авторов инициативы, новая система должна заменить старую традиционную классно-урочную модель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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