В ЯНАО требуются инспекторы рыбнадзора на зарплату в два раза ниже средней

03 марта 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

В ЯНАО инспектору рыбнадзора готовы платить от 30 до 68 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО объявили конкурс на должности инспекторов в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, для включения в кадровый резерв. Инспектору обещают платить от 27 до 68 тысяч рублей, указано на портале «Госслужба», при этом средняя зарплата по региону составляет больше 128 тысяч рублей. «Открыты вакансии для включения в кадровый резерв на должности главного государственного инспектора, старшего государственного инспектора и государственного инспектора в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО. Заявки на конкурс принимаются с 3 по 23 марта», — сообщается на сайте «Госслужба». Старшему государственному инспектору готовы платить от 30 до 77 тысяч рублей, а главному инспектору от 35 до 86 тысяч рублей. Соискатели могут не иметь стажа государственной гражданской службы и иметь высшее образование. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО средняя заработная плата составила 128 тысяч 600 рублей. Данные предоставлены Тюменьстатом за период с января по ноябрь 2022 года.

В ЯНАО объявили конкурс на должности инспекторов в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, для включения в кадровый резерв. Инспектору обещают платить от 27 до 68 тысяч рублей, указано на портале «Госслужба», при этом средняя зарплата по региону составляет больше 128 тысяч рублей. «Открыты вакансии для включения в кадровый резерв на должности главного государственного инспектора, старшего государственного инспектора и государственного инспектора в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО. Заявки на конкурс принимаются с 3 по 23 марта», — сообщается на сайте «Госслужба». Старшему государственному инспектору готовы платить от 30 до 77 тысяч рублей, а главному инспектору от 35 до 86 тысяч рублей. Соискатели могут не иметь стажа государственной гражданской службы и иметь высшее образование. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО средняя заработная плата составила 128 тысяч 600 рублей. Данные предоставлены Тюменьстатом за период с января по ноябрь 2022 года.