02 марта 2023
01 марта 2023

В ЯНАО требуются инспекторы рыбнадзора на зарплату в два раза ниже средней

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление на Верхнесысертском пруду. Свердловская область, рыбнадзор, рыбоохрана
В ЯНАО инспектору рыбнадзора готовы платить от 30 до 68 тысяч рублей Фото:

В ЯНАО объявили конкурс на должности инспекторов в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, для включения в кадровый резерв. Инспектору обещают платить от 27 до 68 тысяч рублей, указано на портале «Госслужба», при этом средняя зарплата по региону составляет больше 128 тысяч рублей.

«Открыты вакансии для включения в кадровый резерв на должности главного государственного инспектора, старшего государственного инспектора и государственного инспектора в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО. Заявки на конкурс принимаются с 3 по 23 марта», — сообщается на сайте «Госслужба».

Старшему государственному инспектору готовы платить от 30 до 77 тысяч рублей, а главному инспектору от 35 до 86 тысяч рублей. Соискатели могут не иметь стажа государственной гражданской службы и иметь высшее образование.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО средняя заработная плата составила 128 тысяч 600 рублей. Данные предоставлены Тюменьстатом за период с января по ноябрь 2022 года.

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В ЯНАО объявили конкурс на должности инспекторов в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, для включения в кадровый резерв. Инспектору обещают платить от 27 до 68 тысяч рублей, указано на портале «Госслужба», при этом средняя зарплата по региону составляет больше 128 тысяч рублей. «Открыты вакансии для включения в кадровый резерв на должности главного государственного инспектора, старшего государственного инспектора и государственного инспектора в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО. Заявки на конкурс принимаются с 3 по 23 марта», — сообщается на сайте «Госслужба». Старшему государственному инспектору готовы платить от 30 до 77 тысяч рублей, а главному инспектору от 35 до 86 тысяч рублей. Соискатели могут не иметь стажа государственной гражданской службы и иметь высшее образование. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО средняя заработная плата составила 128 тысяч 600 рублей. Данные предоставлены Тюменьстатом за период с января по ноябрь 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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