Офис находится в районе с высоким трафиком Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске за 7,5 млн рублей продается офисное помещение. Информация о продаже размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается торгово-офисное помещение на первой линии оживленного перекрестка Комсомольский проспект — ул. 40 лет Победы, на стороне вечернего трафика в сторону ул. Чичерина. Высокий автомобильный и пешеходный трафик. Тип: коммерческое помещение Расположение: 1-й этаж 16-этажного жилого дома. Цена 7,5 млн рублей (139 147 рублей за кв. м)» — сказано в объявлении на «Авито».

Автор объявления указал, что помещение пригодно под аптеку, медцентр, салон красоты, ломбард, окно выдачи онлайн ритейла или представительство компании. Площадь офиса составляет 53,9 кв. м.

Также, как писало URA.RU, элитный челябинский поселок продает таунхаусы. В поселке «Вавиловец» Сосновского района — челябинской Рублевки выставили на продажу земельный участок площадью 0,96 га с 20 недостроенным таунхаусами за 24 млн рублей.