02 марта 2023

Элитный поселок под Челябинском продает таунхаусы. Скрин

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Коттеджный поселок
На территории находятся 20 недостроенных таунхаусов Фото:

В элитном поселке «Вавиловец» Сосновского района Челябинской области выставили на продажу земельный участок площадью 0,96 га с 20 недостроенным таунхаусами за 24 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений.

«К продаже предлагается земельный участок в поселке Вавиловец. На территории в 0,96 га расположены недостроенные 20 домовладений в формате таун-хаусов с индивидуальными земельными участками», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления указал, что коттеджи возведены до уровня стен первого этажа. В проекте предусмотрено возведение таун-хаусов площадью 150 м² с гаражом и 200 м² без гаража с участком 4,8 сотки на огороженной территории с видеонаблюдением и детской площадкой.

Владелец участка предлагает снести строения, реконструировать их либо достроить.

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В элитном поселке «Вавиловец» Сосновского района Челябинской области выставили на продажу земельный участок площадью 0,96 га с 20 недостроенным таунхаусами за 24 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «К продаже предлагается земельный участок в поселке Вавиловец. На территории в 0,96 га расположены недостроенные 20 домовладений в формате таун-хаусов с индивидуальными земельными участками», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления указал, что коттеджи возведены до уровня стен первого этажа. В проекте предусмотрено возведение таун-хаусов площадью 150 м² с гаражом и 200 м² без гаража с участком 4,8 сотки на огороженной территории с видеонаблюдением и детской площадкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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