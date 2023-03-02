Элитный поселок под Челябинском продает таунхаусы. Скрин

03 марта 2023 в 00:54 Размер текста - 17 +

На территории находятся 20 недостроенных таунхаусов Фото: Алексей Андронов © URA.RU В элитном поселке «Вавиловец» Сосновского района Челябинской области выставили на продажу земельный участок площадью 0,96 га с 20 недостроенным таунхаусами за 24 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «К продаже предлагается земельный участок в поселке Вавиловец. На территории в 0,96 га расположены недостроенные 20 домовладений в формате таун-хаусов с индивидуальными земельными участками», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления указал, что коттеджи возведены до уровня стен первого этажа. В проекте предусмотрено возведение таун-хаусов площадью 150 м² с гаражом и 200 м² без гаража с участком 4,8 сотки на огороженной территории с видеонаблюдением и детской площадкой. Владелец участка предлагает снести строения, реконструировать их либо достроить. Скрин сайта «Авито»

В элитном поселке «Вавиловец» Сосновского района Челябинской области выставили на продажу земельный участок площадью 0,96 га с 20 недостроенным таунхаусами за 24 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «К продаже предлагается земельный участок в поселке Вавиловец. На территории в 0,96 га расположены недостроенные 20 домовладений в формате таун-хаусов с индивидуальными земельными участками», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления указал, что коттеджи возведены до уровня стен первого этажа. В проекте предусмотрено возведение таун-хаусов площадью 150 м² с гаражом и 200 м² без гаража с участком 4,8 сотки на огороженной территории с видеонаблюдением и детской площадкой.