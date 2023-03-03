Женщина с помощью сумок спасла мальчика от стаи собак в центре Кургане

Стая собак напала на курганского школьника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане женщине пришлось сумками отбиваться от стаи собак, которая набросилась на школьника. Об этом рассказала родственница участницы происшествия. По ее словам, четыре большие собаки живут за магазином «Метрополис» на улице Садовая.

«Моя свекровь шла и увидела, как мальчик кричал: „Помогите“. Собака накинулась на него и уронила в снег. Еще три подбежали. Сзади шли две первоклассницы, напугались тоже. Свекровь отогнала их сумками», — сообщение опубликовано в группе «Нетипичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

По словам рассказчицы, родственнице помог проходящий рядом мужчина с тростью. Женщина просит администрацию города принять меры. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую мэрию. На момент публикации ответ получен не был.

О том, что собака набросилась на двух девочек в Курганской области перед Новым годом, URA.RU писало ранее. Тогда животное напало на младшую сестру. А старшая не растерялась и брызнула собаке из газового балончика в глаза струей перцовой жидкости.