ВС РФ максимально сблизились с ВСУ в Кременной

04 марта 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

В некоторых местах противники могут общаться между собой без спецсредств, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе Кременной в Луганской Народной Республике расстояние между подразделениям российской армии и Вооруженными силами Украины (ВСУ) в некоторых точках составляет около 40 метров, что позволяет вести диалог между сторонами без средств связи. Об этом рассказал подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Кременная наши подразделения значительно сократили межпозиционное пространство с противником», — написал Марочко в своем telegram-канале . Он подчеркнул, что между противоборствующими сторонами практически не осталось так называемых «серых зон», а в некоторых местах между противниками порядка 40 метров. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии нескольких укрепленных точек украинских боевиков в районе Кременной. Также стало известно, что из-за проблем со снабжением в этом населенном пункте бойцы ВСУ вынуждены пить воду из луж, передает телеканал 360. Украинские военные совершают массированные обстрелы Кременной из реактивной системы залпового огня «Град», пишет «Национальная служба новостей».

В районе Кременной в Луганской Народной Республике расстояние между подразделениям российской армии и Вооруженными силами Украины (ВСУ) в некоторых точках составляет около 40 метров, что позволяет вести диалог между сторонами без средств связи. Об этом рассказал подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Кременная наши подразделения значительно сократили межпозиционное пространство с противником», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что между противоборствующими сторонами практически не осталось так называемых «серых зон», а в некоторых местах между противниками порядка 40 метров. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии нескольких укрепленных точек украинских боевиков в районе Кременной. Также стало известно, что из-за проблем со снабжением в этом населенном пункте бойцы ВСУ вынуждены пить воду из луж, передает телеканал 360. Украинские военные совершают массированные обстрелы Кременной из реактивной системы залпового огня «Град», пишет «Национальная служба новостей».