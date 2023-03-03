03 марта 2023

ВС РФ максимально сблизились с ВСУ в Кременной

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
В некоторых местах противники могут общаться между собой без спецсредств, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе Кременной в Луганской Народной Республике расстояние между подразделениям российской армии и Вооруженными силами Украины (ВСУ) в некоторых точках составляет около 40 метров, что позволяет вести диалог между сторонами без средств связи. Об этом рассказал подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная наши подразделения значительно сократили межпозиционное пространство с противником», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что между противоборствующими сторонами практически не осталось так называемых «серых зон», а в некоторых местах между противниками порядка 40 метров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии нескольких укрепленных точек украинских боевиков в районе Кременной. Также стало известно, что из-за проблем со снабжением в этом населенном пункте бойцы ВСУ вынуждены пить воду из луж, передает телеканал 360. Украинские военные совершают массированные обстрелы Кременной из реактивной системы залпового огня «Град», пишет «Национальная служба новостей».

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В районе Кременной в Луганской Народной Республике расстояние между подразделениям российской армии и Вооруженными силами Украины (ВСУ) в некоторых точках составляет около 40 метров, что позволяет вести диалог между сторонами без средств связи. Об этом рассказал подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Кременная наши подразделения значительно сократили межпозиционное пространство с противником», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что между противоборствующими сторонами практически не осталось так называемых «серых зон», а в некоторых местах между противниками порядка 40 метров. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии нескольких укрепленных точек украинских боевиков в районе Кременной. Также стало известно, что из-за проблем со снабжением в этом населенном пункте бойцы ВСУ вынуждены пить воду из луж, передает телеканал 360. Украинские военные совершают массированные обстрелы Кременной из реактивной системы залпового огня «Град», пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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