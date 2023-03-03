В Сургуте на четыре часа задержали авиарейс в Санкт-Петербург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Сургута более чем на четыре часа задержали авиарейс компании Utair до Санкт-Петербурга. Вылет перенесли с 7 часов 40 минут на 12 часов, но регистрация на рейс окончена, следует из информации на онлайн-табло международного аэропорта имени Салманова.

«Рейс ЮТ469 „Сургут — Санкт-Петербург“, вылет в 7:40. Задержан до 12:00 4 марта, регистрация закончена», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут.

Ранее URA.RU сообщало, что в Баку (Азербайджан) задержали авиарейс до Сургута. Рейс прибыл с опозданием на два часа.