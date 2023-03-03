03 марта 2023

В Сургуте на четыре часа задержали самолет до Петербурга. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
В Сургуте на четыре часа задержали авиарейс в Санкт-Петербург Фото:

В аэропорту Сургута более чем на четыре часа задержали авиарейс компании Utair до Санкт-Петербурга. Вылет перенесли с 7 часов 40 минут на 12 часов, но регистрация на рейс окончена, следует из информации на онлайн-табло международного аэропорта имени Салманова.

«Рейс ЮТ469 „Сургут — Санкт-Петербург“, вылет в 7:40. Задержан до 12:00 4 марта, регистрация закончена», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут.

Ранее URA.RU сообщало, что в Баку (Азербайджан) задержали авиарейс до Сургута. Рейс прибыл с опозданием на два часа.

Фото:

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В аэропорту Сургута более чем на четыре часа задержали авиарейс компании Utair до Санкт-Петербурга. Вылет перенесли с 7 часов 40 минут на 12 часов, но регистрация на рейс окончена, следует из информации на онлайн-табло международного аэропорта имени Салманова. «Рейс ЮТ469 „Сургут — Санкт-Петербург“, вылет в 7:40. Задержан до 12:00 4 марта, регистрация закончена», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут. Ранее URA.RU сообщало, что в Баку (Азербайджан) задержали авиарейс до Сургута. Рейс прибыл с опозданием на два часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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