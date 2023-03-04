Бывший советник Пентагона: Зеленский сбежит на Запад, не дожидаясь конца СВО

04 марта 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский покинет Украину и уедет на Запад, считает Дуглас Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Имея на Западе недвижимость и счета, президент Украины Владимир Зеленский непременно воспользуется ими после или до завершения спецоперации и покинет родину. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Я уверен, что когда это все закончится он, вероятно, сбежит на Запад. Также он может это сделать, не дожидаясь конца СВО», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канала Stephen Gardner. Он добавил, что у Зеленского и его окружения имеются солидные банковские счета на Кипре, а также собственность на Западе. Все это позволяет говорить о том, что украинский лидер уедет с Украины и окажется где-нибудь в США, заключил Макгрегор. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что Зеленского ожидает разгром по итогам спецоперации и повторение судьбы Адольфа Гитлера. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины окажется в такой ситуации, что ему все-таки придется согласиться на условия России и подписать необходимое соглашение, передает телеканал 360. В связи с терактом в Брянской области, Зеленскому прочат аналогичный исход, который был у террориста Шамиля Басаева, пишет «Национальная служба новостей».

Имея на Западе недвижимость и счета, президент Украины Владимир Зеленский непременно воспользуется ими после или до завершения спецоперации и покинет родину. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Я уверен, что когда это все закончится он, вероятно, сбежит на Запад. Также он может это сделать, не дожидаясь конца СВО», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канала Stephen Gardner. Он добавил, что у Зеленского и его окружения имеются солидные банковские счета на Кипре, а также собственность на Западе. Все это позволяет говорить о том, что украинский лидер уедет с Украины и окажется где-нибудь в США, заключил Макгрегор. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что Зеленского ожидает разгром по итогам спецоперации и повторение судьбы Адольфа Гитлера. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины окажется в такой ситуации, что ему все-таки придется согласиться на условия России и подписать необходимое соглашение, передает телеканал 360. В связи с терактом в Брянской области, Зеленскому прочат аналогичный исход, который был у террориста Шамиля Басаева, пишет «Национальная служба новостей».